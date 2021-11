Saldo dispar para los granos en Rosario

Los precios de los granos cerraron con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en una jornada que contó con una buena dinámica de negocios.

Por la soja con entrega inmediata y las fijaciones, las ofertas fueron de US$ 357 la tonelada, US$ 2 por encima de la jornada de ayer, mientras que el cierre de la rueda se ofrecieron $ 35.800 para la entrega contractual de mercadería y para las fijaciones, lo cual estaría por encima de lo ofrecido en dólares.

En cuanto al maíz con descarga se ofrecieron US$ 200 la tonelada, para la entrega disponible y contractual.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luego, este mismo valor fue ofrecido para las entregas entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, sin implicar variaciones entre días.

Por el cereal de la próxima cosecha, la mejor oferta para la entrega en marzo fue de US$ 197; abril y mayo, US$ 195; junio, US$ 180; y julio, US$ 175.

Respecto al trigo, se ofrecieron $ 23.100 la tonelada, resultando en una caída de $ 500 entre ruedas.

Además, se ofrecieron US$ 230 para esta misma posición, implicando una disminución de US$ 5.

Por último, el girasol subió US$ 20 y cerró a US$ 450.

Con información de Télam