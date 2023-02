Los precios de los granos cerraron entre estables y a la baja en Rosario

Los precios de los granos cerraron entre estables y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un nivel reducido de negocios focalizados en soja y maíz.

En este marco, las ofertas de compra por la oleaginosa con entrega disponible, contractual y para las fijaciones, se mantuvieron en $ 72.000 la tonelada.

En tanto, por el maíz disponible,la mejor oferta de la jornada se ubicó en US$ 258 la tonelada, lo que significó una baja de US$ 2 entre ruedas.

Respecto al cereal de la cosecha 2022/23, la entrega entre febrero y marzo alcanzó los US$ 255; abril, US$ 250; mayo, US$ 245; junio, US$ 230; julio, US$ 220; y agosto, US$ 210.

Por último, el girasol se comercializó a US$ 390 la tonelada y el sorgo a US$ 265, mientras que no se registraron ofertas por el trigo.

Con información de Télam