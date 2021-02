A pesar de haber advertido por las perjudiciales consecuencias que podría llevar el no modificar el esquema de aranceles a la exportación para el agro, el presidente, Alberto Fernández, dio marcha atrás y no habrá suba de retenciones ni aplicación de cupos de exportación. El Gobierno continuará el diálogo con el sector y otros eslabones de la cadena para hallar una solución a la brutal escalada en el precio de los alimentos.

Según pudo saber El Destape, el cónclave entre el mandatario y la Mesa de Enlace se caracterizó por un tono ameno, sin intenciones de anunciar medidas a los representantes del agro respecto al incremento del tope a los derechos de exportación. Sin embargo, días atrás, el Presidente había definido: “Tienen que entender (a dirigentes del agro) que son parte de la Argentina. Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo".

Luego de la reunión mantenida con Fernández, el titular de la Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, aseguró: "No habrá aumento de las retenciones y se entendió que el campo no genera precios. Hay que revisar la cadena, eslabón por eslabón". Además, pidió "bajar impuestos, sanear la economía y generar confianza en el productor para que haya más producción".

Respecto a este último punto, ambas partes acordaron en tener más reuniones, que incluyan la presencia de otros eslabones que forman parte de la cadena. El objetivo central de los encuentros venideros será consensuar medidas que apunten a desacoplar el valor interno del maíz en relación al precio en que cotiza en el mercado internacional.

Durante el desarrollo del encuentro, ningún representante rural presentó datos que demuestren su supuesta "no interferencia" sobre el salto de precios registrado en los últimos meses.

Cabe recordar que el maíz acumula una tendencia positiva que lo posiciona en los U$S 223,4 por tonelada, es decir, el nivel máximo de siete años y medio (y 88% más que hace diez meses), mientras la demanda por parte de China “parece no tener techo”, según evaluó la operadora local Futuros y Opciones.

Lo llamativo del encuentro fue una promesa que Fernández le hizo a los dirigentes del agro, según Chemes: "El presidente se comprometió a prescindir de declaraciones altisonantes que inquietan a nuestras bases".

Es que ante el aumento desmedido de los alimentos, las declaraciones del jefe de Estado sonaban acordes al estado de urgencia que demanda el contexto socio-económico: “A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”.

“Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales”, había explicado el Presidente. A su vez, había sido claro respecto a las alternativas: “El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema”. Aquí hizo referencia a la suba de retenciones -que otros funcionarios ya habían sugerido en los últimos días- o la implementación de cupos para las exportaciones.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, señaló en declaraciones a Radio 10: "El presidente explicó y apeló a que se interprete correctamente lo que él había dicho".

"Primó un animo de consenso, se preguntó sobre las retenciones, y necesitamos dialogar para llegar a buen puerto", remarcó Basterra. Y agregó: "La Mesa de Enlace pidió analizar las estructuras para verificar qué aporte le corresponde a cada uno, todos tienen algo que aportar".

Además de Chemes, al encuentro en Casa Rosada arribaron los titulares de Coninagro, Carlos Lannizzotto; de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, acompañados por los vicepresidentes de cada entidad.

Los representantes llegaron a la oficina en la que, además de Fernández, estaban presentes el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.