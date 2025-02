Caputo les negó la eliminación de las retenciones a la Mesa de Enlace

Piden pan y les dan la eliminación del Impuesto al cheque. Los representantes de la Mesa de Enlace mantuvieron un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, con la esperanza de recibir noticias sobre la futura eliminación de las retenciones. Sin embargo, solo les prometieron una eliminación del Impuesto al Cheque.

El Gobierno prometió que el próximo gravamen que eliminará será el impuesto al Cheque, durante un encuentro con los dirigentes de la Mesa de Enlace. Los representantes del campo se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del ARCA, Juan Pazo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Según informaron los ruralistas luego del encuentro, este compromiso se da en un escenario en el que el sector todavía espera definiciones sobre la campaña gruesa, golpeada por la falta de humedad en los suelos.

Sobre el tema retenciones no pudieron ni decir mu. Los ruralistas le plantearon a Caputo la necesidad de continuar con la tendencia bajista del tributo pero no tuvieron una respuesta positiva. Pero Caputo explicó que por ahora eso no será posible para no afectar el equilibrio fiscal.

Por otro lado, también se le planteó al ministro de Economía que salgan desde el Gobierno a explicar los beneficios de la medida teniendo en cuenta que habría productores que cuestiona la efectividad de la decisión en cuanto al precio que reciben por tonelada vendida.

Del encuentro participó la Sociedad Rural Argentina (SRA), con Nicolás Pino; también estuvo presente el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; la presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari; y al presidente de Coninagro, Lucas Magnano.

Desde que se puso en vigencia la baja temporal de las retenciones, las declaraciones juradas de ventas al exterior totalizaron las 371.000 toneladas para el aceite de soja, granos y otros subproductos de la oleaginosa. Por su parte, en el caso del maíz, las declaraciones juradas llegaron a 470.000 toneladas

Este esquema de urgencia vinculado a la baja temporal de las retenciones beneficiará, al menos en su primera etapa, a los grupos concentrados del sector, tanto en el segmento de la producción y acopios como la exportación ya que cuentan con la capacidad financiera, principalmente de sus casas matrices, para pre financiar sus ventas y liquidar las divisas dentro de los 15 días posteriores a la concreción de las declaraciones juradas.

Los que celebran la baja de las retenciones, los que tienen más espalda

Quienes más se vieron beneficiados con la decisión del Gobierno fueron los más grandes. Los empresarios solicitan ajustar los requisitos de elegibilidad de los beneficios de baja de derechos para productos del complejo-cerealero oleaginoso bajo Ley 21.453 dado que son de difícil cumplimiento para empresas nacionales con bajo acceso al financiamiento internacional. Esto tiene que ver con que la retención se aplica sobre los dólares que ingresan los exportadores para pre-financiar sus ventas al exterior.

El productor agropecuario no liquida dólares por las exportaciones de granos, siempre cobra en pesos. Es decir, puede haber contratos de compraventa de los granos expresados en dólares, pero el pago al productor siempre se realiza en moneda nacional. Además, el pago no siempre ocurre en el mismo momento que se realiza la operación de venta, existen distintas formas de comercialización de granos, cada una con su propio esquema de entrega y de pago.