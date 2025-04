Tras confirmarse acuerdo con el FMI el BCRA profundizó la venta de reservas

Tras conocerse la confirmación oficial de un acuerdo con el FMI por u$s 20.000 millones, la presión sobre el tipo de cambio se profundizó. El Banco Central vendió este miércoles u$s 134 millones y las reservas acumulan en el año una baja de u$s 4.874 millones.

La confirmación de un acuerdo cerrado intensificó las especulaciones en torno a modificaciones en el tipo de cambio y, junto a las turbulencias financieras externas, estimularon la demanda de dólares.

Para abastecer esos mayores pedidos proveniente de los importadores y bancos, el Central tuvo que vender 165 millones de dólares, pese a lo cual por rebalanceo de activos en medio de la recuperación de algunas monedas que integran el stock de reservas del organismo, éstas subieron en 75 millones. Pero en el mes las reservas acumulan una caída de 319 millones de dólares hasta los 24.733 millones.

El dólar

El dólar blue se negoció 1.360 pesos para la venta, recortando la suba inicial de cinco pesos. Lo mismo sucedió con los financieros (dólar MEP y dólar CCL) que se venden 1.360 pesos y retroceden más de 20 pesos minutos después del anuncio de Donald Trump sobre aranceles y en medio de la confirmación del desembolso del FMI..

Los contratos de dólar futuro iniciaron esta semana con un fuerte salto, en particular para el papel con vencimiento en abril, suba que se revirtió rápidamente. La dinámica llamó la atención de los operadores, quienes atribuyeron el recorte a la fuerte intervención oficial. Los mercados se mantuvieron inquietos por la falta de definiciones del equipo económico del Gobierno sobre el futuro del esquema cambiario.

El acuerdo con el Fondo

El Fondo publicó el nuevo acuerdo con el gobierno argentino, que incluye desembolsos por 20.000 millones de dólares. Sin embargo, organismo no informó de cuánto ni cuándo será el primer desembolso. Además, indicó que los detalles del nuevo acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio. "Cuando el Directorio trate el programa se conocerá el monto del primer desembolso", aclararon fuentes del Fondo a El Destape.

"El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre un programa económico integral que podría ser respaldado por un acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo por un total de 20.000 millones de dólares (15.267 millones de DEG o 479% de la cuota), sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI", comenzó el comunicado del FMI.

Además, el Fondo informó: "El acuerdo se basa en los impresionantes progresos iniciales de las autoridades en la estabilización de la economía, respaldada por un fuerte anclaje fiscal, que está produciendo una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y de los indicadores sociales".

El organismo aseguró que "el programa apoya la siguiente fase de la agenda de estabilización y reforma de Argentina, dirigida a afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y desbloquear un crecimiento fuerte y más sostenible, al tiempo que se gestiona un contexto global más desafiante".