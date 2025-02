Crisis del campo: Grupo Los Grobo multiplicó por 20 su pérdida operativa en 2024

El holding Los Grobo Agropecuaria enfrenta un grave sobreendeudamiento y declaró la interrupción de pagos a fines de 2024 y principios de 2025. La compañía adujo problemas de liquidez y, con su presentación del balance del año pasado a la Bolsa justificó el default financiero. El Grupo comunicó que cerró el año con una pérdida de 25.967 millones de pesos, un rojo operativo 121 por ciento mayor al de 2023. Si se toma en cuenta el resultado antes de impuestos, la profundización de sus pérdidas fue de 770 por ciento, pasando de un rojo de 2.860 millones de pesos en 2023 a 24.887 millones en el ejercicio finalizó en diciembre último. La empresa culpó al mantenimiento de las retenciones y al atraso cambiario, entre otros puntos, de sus problemas financieros.

Esta crisis no solo afecta a la empresa en sí misma, sino que tiene un impacto directo y profundo en los productores, transportistas y socios comerciales que forman parte de su cadena de valor. Los productores, muchos de los cuales entregaron granos sin documentación formal y bajo acuerdos informales, se encuentran ahora en una situación de incertidumbre, temiendo perder tanto sus ingresos como los insumos depositados en las plantas de Los Grobo.

El sector, que ya viene acuciado por cuestiones climáticas, por fijación de precios en mercados internacionales, por política cambiaria local y por creciente importancia que adquieren las inversiones financieras en los resultados de las firmas. El tiro de gracia lo dio la política económica libertaria.

El desbalance

"El sector agropecuario está atravesando una crisis coyuntural marcada por un cúmulo de factores económicos, financieros y estructurales que se han agravado notoriamente en el último periodo debido a la evolución adversa de las variables macroeconómicas tanto locales como internacionales", detalla la Síntesis de Estados Financieros presentado este lunes por la empresa. Según el texto del balance, "el perjuicio generado por la severa sequía que afectó todo el ciclo 2022/2023, llevando a una caída interanual de la producción nacional de casi el 40 por ciento, siendo los productos más afectados el trigo y la soja".

El documento divide dos etapas de problemas de la empresa: un primer semestre (junio a diciembre de 2023) de fuerte aceleración de la inflación acompañada de un significativo atraso del tipo de cambio oficial y un segundo semestre (enero de 2024 a junio 2024), marcado por el cambio de gobierno y la nueva política económica, signado por la instrumentación de una agresiva política de estabilización de las variables macroeconómicas, basada en el equilibrio fiscal, con un fuerte recorte del gasto público y una importante devaluación inicial del peso argentino frente al dólar provocando de manera inmediata un aumento descontrolado de los precios de bienes y servicios, ocasionando una retracción de la demanda y posterior recesión económica.

Bajos precios, retenciones y dólar

La baja de los precios de los granos, encontrándose la soja en su valor más bajo en cuatro años y el peor desde 2016 y el trigo en el menor nivel desde abril de 2018, afectó severamente la comercialización de granos mientras los insumos registraron altos precios y en suba constante debido al temor de desabastecimiento, según argumenta la empresa. El impacto negativo generado en las finanzas de la Sociedad por la reducción en la demanda de insumos agrícolas, pasando de 4300 millones de dólares en 2023 a 3150 millones en 2024, impactando en el volumen de ventas y en el flujo de caja de los canales de insumos, obligándola a vender productos a precios más bajos para cubrir sus compromisos con la creciente apreciación del peso y el consecuente aumento de los costos locales en dólares.

Por su parte, el mantenimiento de las retenciones sobre los ya deteriorados precios de venta internacionales, generando desconfianza en los mercados financieros acerca de la viabilidad del sector, dificultando la renovación del financiamiento y que luego de la devaluación de finales de 2023 el mercado financiero exigió reemplazar instrumentos en moneda. dólar "linked" por títulos en pesos, con tasas de interés muy superiores y con vencimientos de muy corto plazo.

"La combinación de los sucesos negativos descriptos precedentemente, resultantes de un evidente retraso en la actualización del tipo de cambio de la moneda en la que comercializa sus productos, el consecuente incremento de los costos de los insumos y servicios locales en esa moneda, el mantenimiento del régimen de retenciones a las exportaciones (aún con la rebaja parcial y temporal de las alicuotas a partir del 27 de enero. hasta el 30 de junio de 2025), la pronunciada caída de los precios internacionales de los commodities que produce y comercializa la Sociedad, las dificultades para obtener financiamiento así como la imposibilidad de refinanciación de los créditos vigentes y la imposibilidad de cobro de ciertos créditos en favor de la Sociedad, han impactado de tal manera en el curso de los negocios que permiten concluir que la Sociedad no tendrá, en el corto plazo, capacidad financiera para afrontarlos de forma regular", resume el informe.

El pagadiós de Los Grobo

"La Sociedad no pudo afrontar el pago de ciertas deudas financieras a partir del 26 de diciembre de 2024 y comunicó que no podría afrontar el pago de pagarés bursátiles hasta el 31 de marzo de 2025. Adicionalmente no pudo llegar a un acuerdo para refinanciar los vencimientos que se produjeron durante el mes de enero de 2025 con los acreedores de los préstamos financieros garantizados", explicó la empresa en su balance.

Por esta razón: (i) el Banco Galicia, en su carácter de agente de la garantía del préstamo Sindicado, informó que se encuentra facultado para ejecutar las garantías correspondientes, y (ii) Promontoria notificó a la Sociedad que ante el acaecimiento de un supuesto de incumplimiento bajo el Contrato de Prefinanciación y en virtud de lo establecido en el contrato de fideicomiso en garantía del mismo, TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de agente de la garantía, mantendrá los bienes fideicomitidos hasta tanto sean requeridos para cancelar obligaciones a medida que éstas resulten debidas y pagables bajo el Contrato de Prefinanciación.

El 31 de enero de 2025, el Directorio de la Sociedad, a fin de evitar mayores perjuicios y el agravamiento de la situación, dispuso acudir al amparo legal que prevé el régimen concursal y solicitar entonces la apertura del concurso preventivo de la Sociedad en los términos del art. 6 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522, para posibilitar la continuación de la empresa y el mantenimiento de la fuente de trabajo. La presentación fue realizada el lunes 3 de febrero de 2025.