Se derrumbó la producción industrial Pyme y menos de la mitad del sector espera una recuperación 

Se derrumbó la producción industrial Pyme y la mayoría no espera una recuperación

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió un informe en el que alertó sobre la fuerte caída de la producción industrial Pyme durante febrero de 2026. El derrumbe afecta a la mayoría de los rubros, con caída en alimentos, químicos y textiles, y sólo madera y muebles muestran crecimiento.

En términos interanuales, la actividad se desplomó un 7,9%, mientras que en la comparación mensual se registró un retroceso adicional del 0,5%. El informe de CAME subraya que la tendencia contractiva se extendió a la mayoría de los rubros, con la única excepción de Madera y muebles, que logró crecer un 2,7%.

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La caída del poder adquisitivo y la retracción de la demanda interna fueron los principales factores que limitaron el flujo de pedidos y el nivel de despacho. Asimismo, el incremento de las importaciones y la paralización de la obra pública condicionaron el desempeño general de la industria. El aprovechamiento de la capacidad instalada se ubicó en apenas 56,2%, lo que implicó una baja de casi cinco puntos respecto al mes anterior.

Los más sectores afectados

Entre los sectores con mayor dinamismo relativo se destacó Papel e impresiones, con un uso de infraestructura del 62,7%. Alimentos y bebidas, en cambio, funcionó al 58,2% de su potencial, mientras que Químicos y plásticos alcanzó el 57,3%.

Se derrumbó la producción industrial Pyme y la mayoría no espera una recuperación

La compresión de márgenes de rentabilidad fue otro de los problemas señalados por CAME, debido al aumento de tarifas y costos fijos. La escasez de financiamiento productivo y la dificultad para trasladar los incrementos de insumos a precios finales limitaron la inversión en capital fijo. En este contexto, las empresas se vieron obligadas a readecuar sus estructuras operativas y priorizar la preservación de liquidez.

El rubro Alimentos y bebidas sufrió la caída más pronunciada, con un desplome del 12% interanual. Le siguieron Químicos y plásticos (-8,5%), Textil e indumentaria (-8,1%) y Metal, maquinaria y equipo junto con material de transporte (-7,2%). La única excepción positiva fue Madera y muebles, que logró un crecimiento interanual del 2,7%.

Se derrumbó la producción industrial Pyme y la mayoría no espera una recuperación

Respecto a las expectativas, apenas el 48,1% de los industriales proyecta una recuperación en el ciclo próximo. Ese porcentaje representa una mejora mínima de 0,6 puntos respecto al relevamiento anterior. En paralelo, un 9,3% de las unidades productivas anticipa una nueva caída en su volumen de fabricación.

El panorama de inversión es aún más crítico: el 55% de las empresas considera desfavorable el entorno actual para desembolsos en capital fijo. Sólo el 19,4% de los establecimientos identifica condiciones adecuadas para invertir en nuevas plantas o equipamiento.