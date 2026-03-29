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Se derrumbó la producción industrial Pyme y menos de la mitad del sector espera una recuperación 

La caída afecta a la mayoría de los rubros, con bajas en alimentos, químicos y textiles. La caída del poder adquisitivo y la contracción de la demanda son las principales causas.

29 de marzo, 2026 | 14.37

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió un informe en el que alertó sobre la fuerte caída de la producción industrial Pyme durante febrero de 2026.  El derrumbe afecta a la mayoría de los rubros, con caída en alimentos, químicos y textiles, y sólo madera y muebles muestran crecimiento.

En términos interanuales, la actividad se desplomó un 7,9%, mientras que en la comparación mensual se registró un retroceso adicional del 0,5%.  El informe de CAME subraya que la tendencia contractiva se extendió a la mayoría de los rubros, con la única excepción de Madera y muebles, que logró crecer un 2,7%.  

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La caída del poder adquisitivo y la retracción de la demanda interna fueron los principales factores que limitaron el flujo de pedidos y el nivel de despacho.  Asimismo, el incremento de las importaciones y la paralización de la obra pública condicionaron el desempeño general de la industria.  El aprovechamiento de la capacidad instalada se ubicó en apenas 56,2%, lo que implicó una baja de casi cinco puntos respecto al mes anterior.  

Los más sectores afectados 

Entre los sectores con mayor dinamismo relativo se destacó Papel e impresiones, con un uso de infraestructura del 62,7%.  Alimentos y bebidas, en cambio, funcionó al 58,2% de su potencial, mientras que Químicos y plásticos alcanzó el 57,3%.  

Se derrumbó la producción industrial Pyme y la mayoría no espera una recuperación

La compresión de márgenes de rentabilidad fue otro de los problemas señalados por CAME, debido al aumento de tarifas y costos fijos. La escasez de financiamiento productivo y la dificultad para trasladar los incrementos de insumos a precios finales limitaron la inversión en capital fijo.  En este contexto, las empresas se vieron obligadas a readecuar sus estructuras operativas y priorizar la preservación de liquidez.  

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El rubro Alimentos y bebidas sufrió la caída más pronunciada, con un desplome del 12% interanual.  Le siguieron Químicos y plásticos (-8,5%), Textil e indumentaria (-8,1%) y Metal, maquinaria y equipo junto con material de transporte (-7,2%).  La única excepción positiva fue Madera y muebles, que logró un crecimiento interanual del 2,7%.  

Se derrumbó la producción industrial Pyme y la mayoría no espera una recuperación

Respecto a las expectativas, apenas el 48,1% de los industriales proyecta una recuperación en el ciclo próximo.  Ese porcentaje representa una mejora mínima de 0,6 puntos respecto al relevamiento anterior.  En paralelo, un 9,3% de las unidades productivas anticipa una nueva caída en su volumen de fabricación.  

El panorama de inversión es aún más crítico: el 55% de las empresas considera desfavorable el entorno actual para desembolsos en capital fijo.  Sólo el 19,4% de los establecimientos identifica condiciones adecuadas para invertir en nuevas plantas o equipamiento.  

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