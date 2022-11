"Para bajar el impuesto inflacionario lo más importante es bajar el déficit", dijo Rubinstein

El secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein, dijo hoy que para combatir la inflación es necesario “bajar el déficit todo lo necesario”, y llamó a los dirigentes políticos a reconocer los “distintos errores” que llevaron a la Argentina a “perder las reservas, a endeudarnos, a tener déficits muy altos”.

“Para bajar el impuesto inflacionario lo más importante es bajar el déficit todo lo que sea necesario”, dijo esta tarde Rubinstein ante los senadores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Durante la primera jornada de discusión del Presupuesto 2023 en la Cámara alta, que se desarrolla en el Salón Azul del Palacio Legislativo, el funcionario afirmó que “este es un presupuesto de transición para tener la situación más ordenada fiscalmente”.

“Este Presupuesto va en camino hacia el equilibrio fiscal y a pensar en la macroeconomía que logramos hace 20 años, cuando teníamos un superávit fiscal de 3 puntos del PBI. Hoy tenemos 6.000 millones de dólares de reservas netas, cuando entonces teníamos 40 mil millones y una inflación del 5 por ciento anual. Pero no era la paz de los cementerios: la Argentina crecía”, señaló.

Recordó que cuando trabajaba en el gabinete del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, se estaba “pensando en hacer un fondo anticíclico porque sobraban los dólares”.

“Esa economía la logramos los argentinos, nunca debimos habernos apartado de ella. Los dirigentes políticos deberían reconocer los distintos errores que nos llevaron a perder las reservas, a endeudarnos, a tener defícits muy altos”, sentenció.

Insistió en que “en la mira de ese tipo de macro economía ordenada, aparece este Presupuesto que vemos como una transición en ese camino: una mejora fiscal, un orden fiscal que nos debería dar una inflación realista del 60%” en 2023.

“Si uno tiene un 1,9 por ciento de déficit, una base monetaria del 4,7 del PBI, no hay posibilidad de financiamiento interno ni de financiamiento con reservas, la inflación va a ser del orden del 50 por ciento, no del diez. Y si uno quisiera reemplazar eso con controles, no va a funcionar”, agregó.

Con información de Télam