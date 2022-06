Señalan necesidad de fideicomiso para mantener los precios de fideos y pan

Referentes de la industria y del sector panadero se reunieron hoy con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, a quien le manifestaron la necesidad de continuar con el fideicomiso de trigo para mantener los precios de fideos y el pan.

"Con el secretario estuvimos hablando de la preocupación que tenemos por la continuidad del fideicomiso, el nos transmitió tranquilidad, entiende lo delicado de la situación en cuanto a que se acaban los fondos y nos dijo que la semana que viene seguramente vamos a tener novedades", señaló Juan Manuel Airoldes, presidente de la Unión de Industriales Fideeeros de la República Argentina, en declaraciones a Télam.

Al salir de la reunión, dijo que "nosotros pedimos la continuidad del fideicomiso de trigo para que los precios de los fideos sigan estando al nivel bajo que están actualmente; los fideos en Argentina hoy son muy baratos y tienen garantizada toda su trayectoria de precios, siempre y cuando el fideicomiso pueda continuar".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Afirmó que "al existir el fideicomiso están desacoplados por completo los precios, hoy el trigo vale alrededor de 50 mil pesos, mientras que a nosotros en el fideicomiso se nos garantiza a 27 mil pesos" y que "el fideo sin fideicomiso se incrementaría en un 40%, se termina el fideicomiso y automáticamente sucede eso".

Por su parte, Gastón Mora, titular del centro de panaderos 27 de abril de Avellaneda, sostuvo que "necesitamos que los subsidios continúen porque necesitamos que la gente salga de la situación por la que está pasando, los sectores más vulnerables muchas veces tienen al pan como recurso en el almuerzo o en la cena, no podemos estar ajenos a eso".

"El objetivo es fijar las reglas y condiciones en cuando a lo que está pasando la economía argentina y tratar de salvaguardar lo que es la industria panaderil y el bolsillo de la gente", agregó.

Dijo que "el fideicomiso si bien fue una realidad a la hora de implementarse cuesta muchísimo y lo que necesitamos de una vez por todas es concretar ese funcionamiento porque es un beneficio tanto para la industria como para los consumidores".

Consideró que cuesta implementarlo porque "un sector del empresariado argentino no está comprometido realmente con el territorio que le hace generar sus riquezas y lo ve más como una especulación pre electoral a un año de las elecciones que como un hecho que realmente no les sirva".

"Ellos pidieron un subsidio, se generó un fondo, los recursos económicos están disponibles a la hora de que las empresas se inscriban y al día de hoy dicen que no están las condiciones dadas, no entendemos cuáles son las condiciones que no están dadas", concluyó Mora.

Con información de Télam