El Gobierno busca retrotraer el aumento del pan de esta semana

Esta semana habrá reuniones en la Secretaría de Comercio con los distintos eslabones de la cadena productiva.

Tras la fuerte suba del pan que se registró este lunes, la Secretaría de Comercio reinició esta semana una serie de reuniones con el sector para que justifiquen el incremento. Los aumentos promediaron entre un 20 y 25 por ciento en panaderías de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, bajo el argumento empresario de que se traslada al consumidor las alzas en los insumos; en particular, de la bolsa de harina. Fuentes oficiales aseguraron a El Destape que se pedirá que presenten sus estructuras de costos y no se descarta que, en caso de que no puedan justificar la suba, los precios se retrotraigan a los valores vigentes la semana pasada.

Con una inflación que vuelve a estar atizada por la suba de los alimentos, el aumento en el pan, luego de una impasse que no duró más de dos meses, puso en alerta al equipo económico por el impacto en los hogares de menos recursos. Este martes la reunión en Comercio Interior será con centros de panaderos de distintas ciudades del conurbano, que tenían previsto para este mediodía una movilización frente al Ministerio de Producción para exigir una respuesta oficial a los abusos que existen en el sector. El jueves será el turno de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA).

El último aumento había sido en noviembre del año pasado para ubicarse el precio mínimo en 150 pesos el kilo para distintos puntos del país como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Mendoza, entre otros. En ese entonces se había acordado mantener los valores congelados hasta febrero. Con los aumentos aplicados este martes, el precio, según la jurisdicción en el área metropolitana, llega hasta los 240 y 300 pesos el kilo, superando incluso el porcentaje promedio de alza, aunque en esta región los precios ya se acercaban a los 200 pesos.

Desde el sector aseguran que "no les queda otra alternativa". "En las últimas semanas hubo aumentos en el combustible, en los servicios y muchas de nuestras materias primas. Los huevos en 10 días aumentaron un 30 por ciento; el azúcar, un 33 por ciento; los plásticos y el papel, un 10 por ciento y la levadura, un 35 por ciento. Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios", señaló titular de FIPPBA, Raúl Santoandré.

El Centro de Panaderos "27 de abril" de Avellaneda, junto a panaderos de Merlo, Quilmes, Moreno, General Rodríguez, Lomas de Zamora, Florencio Varela y otras localidades del conurbano, tenían prevista una movilización para este mediodía, pero quedó atemperada con la convocatoria oficial a un encuentro con funcionarios del equipo económico. "Es una forma de visibilizar la situación que sufrimos y demostrar que no somos nosotros los que aumentamos el precio del pan, si no que somos el último eslabón en la cadena", sostuvo Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos "27 de abril".

Según pudo saber este medio, hoy habrá una reunión con los panaderos que se iban a movilizar y el jueves con FIPPBA. "Lo que se va a pedir es información para analizar la situación y conocer las propuestas e intenciones que tienen en el sector. Ahí podremos ver si son justificadas en términos de costos para el incremento del pan", señaló una fuente oficial.

Mientras rige el fideicomiso del trigo, un esquema de subsidios cruzados entre privados para compensar las diferencias entre los precios externos y domésticos, desde el Gobierno aseguran que el impacto de la suba del cereal tiene un impacto menor al 10 por ciento en el precio final del pan al público. Es por eso, que quedó afuera de este esquema la bolsa de harina para la industria y se mantiene para consumo de la bolsa de harina en góndola y para la elaboración de fideos.

En estos términos, se va a plantear cuáles son las justificaciones de panaderos y de la industria para el aumento. Si bien todavía no fue puesto sobre la mesa de negociación, no se descarta la posibilidad de que, en caso de que no justifiquen la suba, se retrotraigan los precios a los vigentes la semana pasada. "La decisión de la Secretaría es sentarse con ambos sectores y escuchar cuáles son las justificaciones", se limitaron a responder desde la dependencia que conduce Roberto Feletti. Cuando se consultó en otras carteras, los técnicos que siguen el tema consideraron que "seguramente no van a poder justificar un aumento de ese tenor".