Una familia tipo en CABA necesitó en julio más de $1,2 millones para no ser pobre

Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante julio ingresos de al menos 1.214.296 pesos para no ser pobres y de aunque sea 1.925.468 pesos para ser consideradas de clase media, según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA). El comportamiento de las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad, subieron hasta 2,22%, es decir que avanzaron por debajo de la inflación en el séptimo mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 2,5%.

La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos por lo menos de $1.889.557 para ser de clase media, de al menos 1.214.296 pesos para no ser pobre y aunque sea de 651.816 pesos para no ser catalogada como indigente.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 2,22% en julio, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, subió 1,9% en el séptimo mes del 2025. De esta manera, en el mes pasado la línea de pobreza creció un 1,76% y la de indigencia se elevó un 2%.

El organismo estadístico porteño precisó que en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en $929.845 durante julio de 2024 a $1.214.296 en el mismo mes del actual calendario. En tanto que la línea de indigencia avanzó de $521.602 a $651.816.

Estratos según ingresos

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta 651.816,24 pesos.

En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre 651.816,25 y 1.214.296,21 pesos.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre 1.214.296,22 y 1.540.374,41 pesos.

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre 1.540.374,42 y 1.925.468,02 pesos.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde 1.925.468,03 hasta 6.161.497,67 pesos al mes.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de 6.161.497,68 pesos en adelante.

A nivel nacional

Durante julio, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 1,9%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) también aumentó 1,9%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos de 14,7% y 12,2% y resultaron en variaciones interanuales de 27% y 27,6%, respectivamente.

De acuerdo con las cifras informadas por el organismo que conduce Marco Lavagna, para una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores), la canasta básica para evitar ser pobre se ubicó en 1.149.353 pesos, mientras que la canasta alimenticia asciende a 515.405 pesos.

Se trata de la mayor suba desde marzo de este año, cuando las canasta habían arrojado un 5,9% la alimentaria y 4% la canasta total.