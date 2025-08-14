EN VIVO
Pobreza

Una familia tipo en CABA necesitó en julio más de $1,2 millones para no ser pobre

La canasta que define el umbral de pobreza para las familias que residen en la Capital Federal subió el mes pasado menos que la inflación. En un año el conjunto de cesta de bienes y servicios subió 30,5%.

14 de agosto, 2025 | 13.09

Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante julio ingresos de al menos 1.214.296 pesos para no ser pobres y de aunque sea 1.925.468 pesos para ser consideradas de clase media, según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA). El comportamiento de las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad, subieron hasta 2,22%, es decir que avanzaron por debajo de la inflación en el séptimo mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 2,5%.

La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos por lo menos de $1.889.557 para ser de clase media, de al menos 1.214.296 pesos para no ser pobre y aunque sea de 651.816 pesos para no ser catalogada como indigente.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 2,22% en julio, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, subió 1,9% en el séptimo mes del 2025. De esta manera, en el mes pasado la línea de pobreza creció un 1,76% y la de indigencia se elevó un 2%.

MÁS INFO

El organismo estadístico porteño precisó que en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en $929.845 durante julio de 2024 a $1.214.296 en el mismo mes del actual calendario. En tanto que la línea de indigencia avanzó de $521.602 a $651.816.

Estratos según ingresos

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta 651.816,24 pesos. 

En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre 651.816,25 y 1.214.296,21 pesos.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre 1.214.296,22 y 1.540.374,41 pesos.

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre 1.540.374,42 y 1.925.468,02 pesos.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde 1.925.468,03 hasta 6.161.497,67 pesos al mes.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de 6.161.497,68 pesos en adelante.

A nivel nacional

Durante julio, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 1,9%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) también aumentó 1,9%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos de 14,7% y 12,2% y resultaron en variaciones interanuales de 27% y 27,6%, respectivamente.

De acuerdo con las cifras informadas por el organismo que conduce Marco Lavagna, para una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores), la canasta básica para evitar ser pobre se ubicó en 1.149.353 pesos, mientras que la canasta alimenticia asciende a 515.405 pesos. 

Se trata de la mayor suba desde marzo de este año, cuando las canasta habían arrojado un 5,9% la alimentaria y 4% la canasta total. 

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas