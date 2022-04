Realizarán una auditoría técnica en Corrientes para chequear datos de pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó hoy que realizará una auditoría técnica en la provincia de Corrientes para verificar el cumplimiento de la metodología vigente en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

La decisión del Indec se adoptó tras los cuestionamientos del gobernador de esa provincia, Gustavo Valdez, respecto de eventuales diferencias en los índices de pobreza.

Según el organismo, los datos difundidos el miércoles son "correctos", aunque se realizará "una auditoría técnica sobre el cumplimiento de la metodología del Indec en la provincia de Corrientes para el relevamiento de información socioeconómica de acuerdo al convenio vigente".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"De detectarse algún problema en los datos recogidos en campo, se comunicará oportunamente junto a las conclusiones de la misión técnica", añadió el Indec en un comunicado.

En este sentido, se aclaró que la EPH "se realiza, en su modalidad continua, en 31 aglomerados urbanos de todo el país y son las provincias las responsables de implementar la recolección de los datos en cada jurisdicción, bajo las normas técnicas, metodológicas establecidas y el control del Indec".

De todas maneras, más allá del caso Corrientes, los resultados generales del informe técnico "no resultan afectados"

"Aún cuando se extrajeran los datos del aglomerado Corrientes Capital del procesamiento del período, no existe impacto significativo en los resultados agregados. En lugar de 37,3%, la incidencia de la pobreza en las personas a nivel nacional hubiese sido 37,4% y la de la indigencia no se hubiese modificado", remarca el comunicado.

El gobernador Valdés había cuestionado la medición de pobreza en Corrientes, que marcó un 27,3% para el segundo semestre de 2021.

“Yo no creo en ese número: puede haber un error censal porque según nuestros números estamos en 41% de pobreza. La situación no está fácil y no puede ser que bajemos 15 puntos en este difícil contexto económico y de inflación”, afirmó Valdez.

Con información de Télam