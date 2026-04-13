Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la tercera semana de abril 2026

Cuál es el banco que mejor paga tasas

En un contexto de tasas en baja, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan resguardar sus pesos sin asumir riesgos. Sin embargo, la rentabilidad varía cada vez más entre bancos, lo que obliga a comparar opciones antes de invertir.

Durante la tercera semana de abril de 2026, las principales entidades financieras ajustaron nuevamente sus tasas, consolidando una tendencia descendente en la Tasa Nominal Anual (TNA). Esto impacta directamente en el rendimiento final que obtienen quienes colocan su dinero a 30 días.

Bajaron las tasas de los plazos fijos: qué me conviene

Plazo fijo: qué banco paga más interés hoy

Entre los principales bancos, el que ofrece la TNA más alta es el Banco Macro, con una tasa del 24% anual. En un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días, esto se traduce en un monto final de $1.019.726,03, incluyendo capital e intereses.

Le siguen:

Banco Provincia: 23% → $1.018.904,11

23% → $1.018.904,11 Banco Credicoop: 21% → $1.017.260,27

21% → $1.017.260,27 ICBC: 21% → $1.017.260,27

21% → $1.017.260,27 BBVA: 20,5% → $1.016.849,32

20,5% → $1.016.849,32 Banco Ciudad: 20% → $1.016.438,36

20% → $1.016.438,36 Banco Comafi: 20% → $1.016.438,36

20% → $1.016.438,36 Banco Nación: 19% → $1.015.616,44

19% → $1.015.616,44 Banco Galicia: 18,25% → $1.015.000

18,25% → $1.015.000 Santander: 18% → $1.014.794,52

Aunque las tasas parecen cercanas, la diferencia entre el banco que más paga y el que menos puede superar los $5.000 en una colocación de $1.000.000 a 30 días. Esta brecha se amplifica a medida que crece el monto invertido, por lo que comparar tasas se vuelve clave para maximizar el rendimiento, incluso dentro de una opción conservadora como el plazo fijo.

Plazos fijos: cuál me conviene esta semana

Un instrumento clásico, con menor atractivo

El plazo fijo continúa siendo una inversión simple y previsible, que garantiza el retorno del capital más intereses al vencimiento. Sin embargo, en un escenario de inflación aún elevada, las tasas actuales muchas veces no logran igualar la suba de precios.

Aun así, sigue siendo una alternativa elegida por quienes priorizan seguridad y liquidez en el corto plazo, aunque con la necesidad creciente de analizar en qué banco conviene colocar el dinero.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo elegido

El plazo fijo es un instrumento financiero tradicional que consiste en depositar dinero durante un período determinado a cambio de una tasa de interés previamente definida. Durante ese tiempo, los fondos quedan inmovilizados. Está orientado a perfiles conservadores que priorizan la seguridad y la previsibilidad por sobre la rentabilidad. Si bien en contextos inflacionarios puede quedar rezagado frente a otras alternativas, sigue siendo una opción ampliamente utilizada para inversiones de corto plazo y bajo riesgo.