Massa: "Dejar de importar gas representará un ahorro de US$ 19.000 millones hasta 2028"

El ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó hoy que "dejar de importar gas y producirlo representa en términos de ahorro por importaciones de energía hasta 2028 unos US$ 19.000 millones y, en 2023, US$ 3.200 millones; y US$ 28.900 millones de ahorro en divisas hasta 2028, y US$ 4.800 millones en 2023".

Tras indicar que se esperan inversiones por US$ 7.000 millones hasta 2028 (US$ 1.000 millones en 2023), destacó que en recaudación fiscal significará US$ 3.500 millones hasta 2028 (US$ 600 millones en 2023), y la creación de 10 mil puestos de trabajo hasta 2028.

En el "camino al autoabastecimiento energético, vamos a quedar a un paso, al 90% en 2023", remarcó Massa al anunciar esta tarde en Casa de Gobierno el lanzamiento del Plan Gas IV y la convocatoria al Plan Gas V, junto al presidente Alberto Fernández y gobernadores provinciales.

Con información de Télam