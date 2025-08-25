Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobro en septiembre de 2025

Cuánto cobra una empleada doméstica en septiemrbe

Las trabajadoras de casas particulares reciben un nuevo incremento salarial en septiembre y un bono extraordinario, según lo acordado en la última paritaria del sector. La actualización contempla una suba del 1% sobre los básicos y una suma no remunerativa que se paga una sola vez en los meses de julio, agosto y septiembre, como compensación por la ausencia de aumentos entre febrero y junio.

Si bien aún resta la homologación oficial en el Boletín Oficial, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) difundió la grilla de salarios vigentes, tanto por hora como por mes.

Salarios de empleadas domésticas

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en septiembre

Los valores mínimos fijados para quienes trabajan por hora o por jornada son los siguientes:

Con retiro : $3052,99 por hora

Sin retiro: $3293,99 por hora

Estos montos se aplican a quienes prestan servicios para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Cuánto cobra una empleada doméstica por mes en septiembre

Para quienes trabajan con esquema mensual de 24 horas semanales o más, los salarios básicos quedan establecidos en:

Con retiro : $374.541,36

Sin retiro: $416.485,63

A estas cifras se suman los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social, que corren por cuenta del empleador.

Empleadas domésticas: ¿A quiénes les corresponde el bono en agosto?

Junto con el sueldo de agosto, se liquida una suma no remunerativa para las trabajadoras de casas particulares, que varía según la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

Más de 16 horas semanales : $9500.

Entre 12 y 16 horas semanales : $6000.

Hasta 12 horas semanales: $4000.

Esta suma se abona en carácter extraordinario, no integra el sueldo básico ni afecta el cálculo de aguinaldo o aportes, pero sí debe liquidarse junto con el salario de septiembre.

De cuánto es el bono de septiembre

Además del aumento, corresponde el pago de una suma extraordinaria no remunerativa, cuyo valor depende de la cantidad de horas semanales trabajadas:

De 0 a 12 horas: $4000

De 12 a 16 horas: $6000

Más de 16 horas y personal sin retiro: $9500

Este monto extra se abona junto con el sueldo de septiembre y tiene como objetivo reforzar el ingreso de las trabajadoras del sector.

Registro en ARCA de trabajadoras de casas particulares

Todos los empleadores deben registrar a sus trabajadores domésticos en la base de ARCA, independientemente de la modalidad de contratación o la cantidad de horas. El trámite se realiza en forma virtual desde la web del organismo, cargando los datos personales, del trabajo y del domicilio laboral, para luego confirmar la relación registrada.

Con esta actualización, el sector suma un incremento y un bono extraordinario que elevan los ingresos de septiembre, a la espera de nuevas paritarias que definirán los ajustes de fin de año.