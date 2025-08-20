Personal doméstico con aumento y bono en septiembre 2025: cuánto cobran por hora

Personal doméstico: cuánto cobran en agosto.

Las trabajadoras de casas particulares reciben un nuevo incremento salarial en agosto y el pago de un bono extraordinario, de acuerdo con el más reciente acuerdo paritario que actualiza los valores para el sector. Este mes corresponde un aumento del 1%, junto con la suma no remunerativa que se abona por única vez en julio, agosto y septiembre de 2025. La medida tiene como objetivo compensar la ausencia de incrementos entre febrero y junio de este año.

Aunque todavía falta la publicación oficial en el Boletín Oficial para su homologación, ya se confirmaron los nuevos valores para la liquidación salarial de septiembre.

Cuánto cobran de bono el personal doméstico.

Cuánto cobra el personal doméstico por hora en septiembre

Según la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), los salarios por hora quedan de la siguiente manera:

Con retiro : $3.052,90.

Sin retiro: $3.293,90.

Estos valores aplican para quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador. Sin embargo, por categoría quedan de la siguiente forma:

Empleadas domésticas: ¿cuánto se cobra por hora en agosto?

Estos son los valores oficiales establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, válidos para el trabajo realizado durante agosto (a liquidarse en septiembre):

Personal para tareas generales con retiro : $3022,77 por hora.

Personal para tareas generales sin retiro : $3261,38 por hora.

Asistencia y cuidado de personas con retiro : $3261,38 por hora.

Asistencia y cuidado de personas sin retiro : $3646,75 por hora.

Caseros : $3261,38 por hora.

Tareas específicas con retiro : $3452,48 por hora.

Tareas específicas sin retiro : $3785,06 por hora.

Supervisores con retiro : $3646,75 por hora.

Supervisores sin retiro: $3994,10 por hora.

Estos valores son por hora trabajada. Si la jornada se extiende, se debe calcular el valor proporcional según las horas efectivas prestadas.

Salarios del personal doméstico agosto.

Salario mensual de septiembre

Para el personal mensualizado, con 24 horas semanales o más, los montos a percibir son los siguientes:

Mensual con retiro : $374.541,36.

Mensual sin retiro: $416.485,63.

A estos valores deben sumarse los adicionales previstos por ley, como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Empleadas domésticas: ¿A quiénes les corresponde el bono en agosto?

Junto con el sueldo de agosto, se liquida una suma no remunerativa para las trabajadoras de casas particulares, que varía según la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

Más de 16 horas semanales : $9500.

Entre 12 y 16 horas semanales : $6000.

Hasta 12 horas semanales: $4000.

Esta suma se abona en carácter extraordinario, no integra el sueldo básico ni afecta el cálculo de aguinaldo o aportes, pero sí debe liquidarse junto con el salario de septiembre.

Registro en ARCA de trabajadoras de casas particulares

Todos los empleadores deben registrar a sus trabajadores domésticos en la base de ARCA, independientemente de la modalidad de contratación o la cantidad de horas. El trámite se realiza en forma virtual desde la web del organismo, cargando los datos personales, del trabajo y del domicilio laboral, para luego confirmar la relación registrada.

Con esta actualización, el sector suma un incremento y un bono extraordinario que elevan los ingresos de septiembre, a la espera de nuevas paritarias que definirán los ajustes de fin de año.