Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en noviembre 2025: el salario por día y por hora

Cuánto cobra una niñera en noviembre

Durante noviembre, las trabajadoras de casas particulares dedicadas al cuidado de personas —como niñeras y cuidadores de adultos mayores— mantienen los mismos valores salariales vigentes desde septiembre, ante la falta de un nuevo acuerdo paritario. La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) confirmó que continúan en vigor las escalas establecidas por la resolución previa, actualizadas por última vez en el tercer trimestre del año.

Salarios de un cuidador de adultos y niñera

Cuánto cobra una niñera o cuidador en noviembre

Según la grilla oficial publicada por la UPACP, los salarios correspondientes a la categoría de asistencia y cuidado de personas son los siguientes:

Con retiro: $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes.

Sin retiro: $3.683,21 por hora y $464.129,59 por mes.

Estas cifras aplican tanto para niñeras como para cuidadores de adultos mayores o personas con discapacidad, y corresponden a trabajadores que cumplen 24 horas semanales o más con un mismo empleador. Quienes trabajan menos horas deben percibir un monto proporcional. A los valores base se suman los adicionales por antigüedad, equivalentes al 1% por cada año trabajado, además de los aportes jubilatorios, obra social y ART, que son responsabilidad del empleador.

Zonas con adicional del 30%

El régimen de casas particulares establece un plus salarial del 30% sobre los montos mínimos para los trabajadores que prestan servicios en las zonas consideradas “desfavorables”, debido a las condiciones geográficas o climáticas.

Las jurisdicciones alcanzadas por este adicional son:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones, en la Provincia de Buenos Aires

Cómo registrar a una niñera o cuidador en ARCA

Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a los trabajadores de casas particulares en el Registro de ARCA (Administración de Recursos de la Casa Particular), independientemente de la cantidad de horas trabajadas o la modalidad de contratación.

El trámite puede realizarse de manera online, siguiendo estos pasos:

Ingresar a la web de ARCA con clave fiscal. Si no se posee, debe gestionarse previamente. Cargar el número de CUIL del trabajador. El sistema traerá automáticamente los datos asociados. Completar los datos personales y laborales: tipo de tarea, modalidad, horas semanales, remuneración y fecha de ingreso. Indicar el domicilio laboral, es decir, dónde se realizan las tareas. Verificar y confirmar la información antes de finalizar el registro.

El recibo de sueldo también puede generarse desde la plataforma de ARCA. El sistema calcula automáticamente los aportes, contribuciones y deducciones según los datos ingresados, y permite emitir el comprobante para el empleador y el trabajador.