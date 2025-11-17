Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025 y fechas de cobro

Aumento pensiones de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pago del aguinaldo para diciembre 2025, que se acreditará junto con los haberes mensuales. El Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde al medio sueldo adicional calculado sobre la remuneración más alta del segundo semestre y alcanza a todos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

El pago llegará en un mes clave, ya que diciembre incluirá el haber actualizado por la movilidad de octubre —que se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)—, además del aguinaldo y, eventualmente, un bono extraordinario en caso de que el Gobierno lo oficialice. Para los beneficiarios de PNC, esto representa un refuerzo significativo en el cierre del año.

ANSES: cuándo paga las pensiones

PNC ANSES: fechas de cobro del aguinaldo y haberes de diciembre 2025

ANSES iniciará el cronograma el 9 de diciembre, comenzando por las Pensiones No Contributivas. El pago se realizará de forma escalonada según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

En todos los casos, los beneficiarios recibirán el haber mensual actualizado y el medio aguinaldo de diciembre, acreditado en la misma fecha.

En el depósito de diciembre, los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán:

Haber mensual actualizado por movilidad

Medio aguinaldo (SAC del segundo semestre)

Bono extraordinario, en caso de ser confirmado por el Gobierno

Este esquema busca reforzar el ingreso de uno de los grupos más sensibles del sistema previsional, en un mes donde el impacto del aguinaldo suele tener un peso determinante en la economía familiar.

Aumento PNC en diciembre

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las PNC son beneficios previsionales otorgados por ANSES a aquellas personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional. Este tipo de prestaciones tiene aumentos mensuales por inflación y se les aplica el bono extraordinario de $70.000.

Estas pensiones contemplan diversas situaciones de vulnerabilidad social y económica, y están destinadas a garantizar un ingreso básico mensual.

Existen distintas categorías dentro del programa: