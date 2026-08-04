Paro portuario: 140 buques varados y riesgo de desabastecimiento de combustible

El comercio exterior y la distribución interna de combustible enfrentan una parálisis total tras el inicio de un cese de actividades por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos. Al momento, se reportan al menos 140 buques frenados, lo que mantiene detenidas las exportaciones de granos y las operaciones en terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud. La medida genera alarma por posibles dificultades en el abastecimiento nacional de nafta, gasoil y fuel oil, dado que la actividad en los muelles de distribución está interrumpida.

La medida de fuerza es una respuesta directa al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el cual busca desregular el servicio de practicaje para reducir los costos logísticos del país. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para eliminar "kioscos regulatorios" y favorecer la competencia, los trabajadores exigen la derogación o suspensión de la norma como condición previa para cualquier negociación.

El impacto económico ya se traduce en pérdidas millonarias en divisas y el desvío de cargas hacia puertos de Montevideo y el sur de Brasil. Ante la situación, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar individualmente a más de 500 profesionales para que retomen sus tareas de inmediato. El argumento oficial es que el practicaje es un servicio público esencial y su interrupción podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos para los involucrados.

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