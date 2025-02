Empresas advierten que el paro de colectivos en el AMBA será por tiempo indefinido

Por falta de fondos, empresas de transporte de la provincia de Buenos Aires lanzaron un paro a partir del próximo domingo en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que circulan únicamente por el conurbano bonaerense. Se trata de una medida por tiempo indefinido, que continuará con el cese de servicio nocturno durante la semana hasta que haya una solución económica al conflicto.

Quien la lleva adelante es la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) e implicará que el próximo domingo 9 de febrero no circulará ninguna línea local en el conurbano bonaerense, y que desde el lunes 10 solo habrá servicio de 6 a 22 horas. Abarcará solamente a las líneas de colectivo que van del número 201 al 600, es decir, las que circulan dentro del conurbano pero no cruzan a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Aun así, las líneas de ese rango pertenecientes al Grupo DOTA sí brindarán servicio, ya que este grupo empresario no se plegará a la medida.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Guillermo Morales, directivo de la CTPBA, confirmó a que la medida es por "tiempo indefinido" y explicó que se debe a que "la liquidez está comprometida y no se pueden afrontar los gastos corrientes básicos para poner los coches en marcha". Desde esta cámara argumentan, por lo tanto, que no se trata de un paro por motivos políticos sino de una necesidad material de las empresas por falta de fondos.

El conflicto por los colectivos del AMBA entre Nación y PBA

Como sea, el reclamo de la cámara engloba tanto a provincia de Buenos Aires como al gobierno nacional. "Lo que hace Nación es hacer el cálculo de cuánto es lo que cuesta el transporte bonaerense y lo deriva a la Provincia, que es la que debe pagar", explicó Morales a El Destape AM 1070. En otras palabras, la Provincia pone los fondos, pero su monto depende de la decisión de Nación.

Esto hace que la solución al conflicto requiera de un acuerdo entre Milei y Kicillof, lo que dificulta su resolución. Fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación se mostraron prescindentes al afirmar a este medio que el problema "es de PBA", por lo que, de continuar negándose a actualizar el monto de subsidios requerido, la administración bonaerense no tendrá, a priori, las herramientas legales para girar más fondos a las empresas y solucionar la medida de fuerza.

El Destape también se comunicó con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires para conocer si accederían a aumentar subsidios unilateralmente o a, por lo menos, recibir a la CTPBA antes del domingo, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, desde la cámara confirmaron que por ahora no habían tenido contestación a su pedido por parte de los funcionarios provinciales.

De todos modos, Morales apuntó contra el gobierno de Milei al advertir que "el Gobierno Nacional no está actualizando el cálculo para que Provincia gire la plata. Desde julio del año pasado que el Gobierno Nacional no actualiza el cálculo. El Gobierno Nacional ha decidido cortar el gasto público a cualquier costo"

La pelea entre Nación y Provincia por la cuestión de los colectivos se agudizó a partir de septiembre pasado, cuando la secretaría que dirige Franco Mogetta resolvió quitar los subsidios a las líneas locales tanto del conurbano bonaerense como de CABA y mantenerlos solo para las líneas nacionales (que cruzan la General Paz o el Riachuelo). Sin embargo, el gobierno nacional sigue determinando el cálculo a partir del cual la Provincia gira los subsidios.

La posición de la Secretaría de Transporte

De hecho, el gobierno de Milei está poco predispuesto a resolver los reclamos de las cámaras de transporte en general. Desde fines de octubre, Nación adeuda al sector la elaboración de una nueva estructura de costos, el paso previo al incremento del boleto o los subsidios.

Si bien los fondos de la Secretaría de Transporte estarían destinados solo a las líneas del AMBA que cruzan de jurisdicción, probablemente también podría servir como guía para actualizar el cálculo de fondos que la Provincia destina a sus líneas locales.

La semana pasada, después de casi tres meses, funcionarios cercanos a Mogetta recibieron a las cámaras transportistas del Área Metropolitana y acordaron avanzar, finalmente, con la nueva estructura de costos. Pero, aunque se estipulaba que un nuevo encuentro tuviera lugar esta semana, El Destape pudo saber que no hubo una nueva recepción por parte de esta secretaría que depende del Ministerio de Economía de Luis Caputo.

Dado que la UTA ya quiere empezar a negociar los aumentos paritarios a partir de febrero, el riesgo es que los usuarios no solo sufran medidas de paro patronal como la de la próxima semana sino, además, medidas de fuerza sindical próximamente.