Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas adhieren y no dan servicio

La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) confirmó que a partir del próximo domingo 9 de febrero iniciará una medida de fuerza que dejará sin servicio de colectivos locales al conurbano bonaerense, y que desde el lunes 10 no habrá servicio nocturno.

"En la jornada de este domingo 09/02/2025 no habrá prestación de servicios y a partir del lunes 10/02/2025 se prestaran servicios reducidos de 06:00hs a 22:00hs en las líneas provinciales y municipales del AMBA", precisó la CTPBA .

Guillermo Morales, miembro del directorio de la CTPBA, explicó a El Destape AM 1070 que "más que un paro o una medida de fuerza es una consecuencia de la reducción de los recursos que manejan las empresas de la provincia de Buenos Aires y de los municipios habida cuenta de que no se están girando oportunamente los subsidios y que aparte esos subsidios están subvaluados. O sea que el último ajuste que se hizo fue en julio de 2024. Después, promesas, pero no se ajustaron y, realmente, el mercado sigue aumentando los precios y se hace imposible para las empresas".

Morales señaló al gobierno de Javier Milei por no actualizar la cifra de subsidios que luego la provincia de Buenos Aires debe entregar a las empresas. "El Gobierno Nacional no está actualizando el cálculo para que Provincia gire la plata. Desde julio del año pasado que el Gobierno Nacional no actualiza el cálculo. El Gobierno Nacional ha decidido cortar el gasto público a cualquier costo", advirtió.

Qué líneas de colectivo pararán el domingo 9 y lunes 10 de febrero en el AMBA

Según confirmaron a El Destape desde CTPBA, las líneas de colectivos que no brindarán servicio este domingo 9 y lunes 10 de febrero por decisión empresarial son las que van desde el 201 al 600. Aun así, las líneas de ese rango pertenecientes al Grupo DOTA sí brindarán servicio, ya que este grupo empresario no se plegará a la medida.

La medida abarcará solo a líneas locales que circulan únicamente por el conurbano bonaerense. Es decir, no abarca a colectivos que circulan en el conurbano pero cruzan el límite con la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con numeración menor a 200.

Se trata, en verdad, de una medida por tiempo indefinido, por lo que el cese de servicio nocturno en la semana (de 22 a 6) y el cese total los domingos continuará mientras la cámara considere que no hay solución a su reclamo.