EN VIVO
Paritarias

Todas las paritarias de septiembre 2025: qué pasa con UOM, UOCRA, Camioneros y Comercio tras la suba del dólar

Con la inflación y el dólar en alza, gremios como UOM, UOCRA, Camioneros y Comercio activan tramos de subas salariales. Enterate cómo viene cada negociación y los aumentos que se vienen. 

16 de septiembre, 2025 | 11.47

En septiembre comienzan a regir nuevas subas salariales acordadas en las paritarias 2025 por sindicatos relevantes como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Camioneros y Comercio

Mientras tanto, el sector de Sanidad (FATSA) todavía negocia incrementos salariales y estableció como un puente el pago de sumas no remunerativas. 

Paritarias de Comercio: acuerdo y escalas salariales vigentes

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmó un aumento escalonado del 6% que se aplicará entre agosto de 2025 y enero de 2026. El incremento consiste en un 1% mensual no acumulativo sobre el básico de junio, acompañado por una suma fija no remunerativa de $40.000. Este refuerzo afecta adicionales como presentismo, antigüedad y aguinaldo, pero recién en febrero de 2026 se incorpora al básico. En septiembre se ejecuta el segundo tramo del 1%, mismo porcentaje que se ejecutará en octubre, noviembre, diciembre 2025 y enero 2026. 

MÁS INFO

Las nuevas escalas salariales para empleados de comercio bajo FAECyS quedan así:

  • Maestranza A: $1.107.113,92
  • Administrativo A: $1.118.262,61
  • Cajero A: $1.121.977,32
  • Auxiliar A: $1.121.977,32
  • Auxiliar Especializado A: $1.130.900,38
  • Vendedor A: $1.121.977,32

Paritarias de Camioneros en septiembre 2025: aumento y bono confirmado

Por otro lado, Camioneros acordó un nuevo aumento del 6,5% más una suma no remunerativa de $25.000, vigente desde septiembre 2025 hasta febrero 2026. El esquema de subas es:

  • 1,2% en septiembre 2025
  • 1,1% en octubre 2025
  • 1% en noviembre 2025
  • 1% en diciembre 2025
  • 1% en enero 2026
  • 1% en febrero 2026

Además, en septiembre se otorgará una suma única no remunerativa de $25.000 que se incorporará al salario básico con un valor de $22.000 desde octubre.

Paritarias FATSA Sanidad 2025: cuánto es el aumento

En cuanto a Sanidad (FATSA), aún no hay definiciones sobre cómo seguirán los aumentos en septiembre. Hasta julio, los trabajadores cobraron incrementos mensuales del 1,5% junto a una asignación no remunerativa que subió de $25.000 en mayo a $60.000 en julio. El gremio debe resolver el próximo paso en la negociación.

Como puente, los trabajadores de Sanidad en todos sus convenios recibirán una suma no remunerativa de $ 60.000. En septiembre, además, habrá un pago de $ 56.706 por el Día del Trabajador de la Sanidad. Se aguarda por definiciones en la negociación para octubre. 

Paritarias UOM septiembre 2025: últimas noticias

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró la homologación oficial de su acuerdo salarial tras meses de conflicto y demora. La Secretaría de Trabajo validó el pacto con las cámaras empresarias de la metalmecánica, formalizando los aumentos y nuevas escalas para la Rama 17 y sectores del CCT 260/75.

Los incrementos para la UOM son:

  • Abril 2025: 3,3% más $30.000 no remunerativos
  • Mayo 2025: 1,2% más $25.000 no remunerativos
  • Junio 2025: 1,1% más $25.000 no remunerativos
  • Julio 2025: 1% más $25.000 no remunerativos
  • Agosto 2025: 1% más $25.000 no remunerativos

Se aguardan novedades para los próximos meses 

Paritarias UOCRA: últimas noticias

En el sector de la construcción, la UOCRA informó que en agosto, cuyos haberes se pagan en septiembre, se aplicó un aumento acumulativo del 1,1% respecto al mes anterior más una suma no remunerativa cercana a los $40.000. Las partes deben definir los próximos ajustes durante septiembre.

Además, los trabajadores petroleros y gasíferos bajo convenio 545/08 recibirán un nuevo incremento en septiembre, correspondiente a la segunda etapa del acuerdo firmado el 11 de julio. Este contempla aumentos escalonados del 1,1% en julio y agosto, acumulativos sobre los salarios básicos, que ya se reflejan en los sueldos de septiembre para todas las categorías y regiones del país.

Durante este mes se esperan novedades sobre los salarios de septiembre, que se cobrarán en octubre. 

Escala salarial de septiembre UOCRA

Zona A – (CABA, GBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones)

  • Oficial especializado: $ 5.002 (+ suma $ 40.000)

  • Oficial: $ 4.279 (+ suma $ 42.000)

  • Medio oficial: $ 3.955 (+ suma $ 46.000)

  • Ayudante: $ 3.640 (+ suma $ 48.000)

  • Sereno: $ 661.260 (+ suma $ 40.000)

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas