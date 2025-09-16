En septiembre comienzan a regir nuevas subas salariales acordadas en las paritarias 2025 por sindicatos relevantes como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Camioneros y Comercio.

Mientras tanto, el sector de Sanidad (FATSA) todavía negocia incrementos salariales y estableció como un puente el pago de sumas no remunerativas.

Paritarias de Comercio: acuerdo y escalas salariales vigentes

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmó un aumento escalonado del 6% que se aplicará entre agosto de 2025 y enero de 2026. El incremento consiste en un 1% mensual no acumulativo sobre el básico de junio, acompañado por una suma fija no remunerativa de $40.000. Este refuerzo afecta adicionales como presentismo, antigüedad y aguinaldo, pero recién en febrero de 2026 se incorpora al básico. En septiembre se ejecuta el segundo tramo del 1%, mismo porcentaje que se ejecutará en octubre, noviembre, diciembre 2025 y enero 2026.

Las nuevas escalas salariales para empleados de comercio bajo FAECyS quedan así:

Maestranza A: $1.107.113,92

$1.107.113,92 Administrativo A: $1.118.262,61

$1.118.262,61 Cajero A: $1.121.977,32

$1.121.977,32 Auxiliar A: $1.121.977,32

$1.121.977,32 Auxiliar Especializado A: $1.130.900,38

$1.130.900,38 Vendedor A: $1.121.977,32

Paritarias de Camioneros en septiembre 2025: aumento y bono confirmado

Por otro lado, Camioneros acordó un nuevo aumento del 6,5% más una suma no remunerativa de $25.000, vigente desde septiembre 2025 hasta febrero 2026. El esquema de subas es:

1,2% en septiembre 2025

1,1% en octubre 2025

1% en noviembre 2025

1% en diciembre 2025

1% en enero 2026

1% en febrero 2026

Además, en septiembre se otorgará una suma única no remunerativa de $25.000 que se incorporará al salario básico con un valor de $22.000 desde octubre.

Paritarias FATSA Sanidad 2025: cuánto es el aumento

En cuanto a Sanidad (FATSA), aún no hay definiciones sobre cómo seguirán los aumentos en septiembre. Hasta julio, los trabajadores cobraron incrementos mensuales del 1,5% junto a una asignación no remunerativa que subió de $25.000 en mayo a $60.000 en julio. El gremio debe resolver el próximo paso en la negociación.

Como puente, los trabajadores de Sanidad en todos sus convenios recibirán una suma no remunerativa de $ 60.000. En septiembre, además, habrá un pago de $ 56.706 por el Día del Trabajador de la Sanidad. Se aguarda por definiciones en la negociación para octubre.

Paritarias UOM septiembre 2025: últimas noticias

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró la homologación oficial de su acuerdo salarial tras meses de conflicto y demora. La Secretaría de Trabajo validó el pacto con las cámaras empresarias de la metalmecánica, formalizando los aumentos y nuevas escalas para la Rama 17 y sectores del CCT 260/75.

Los incrementos para la UOM son:

Abril 2025: 3,3% más $30.000 no remunerativos

Mayo 2025: 1,2% más $25.000 no remunerativos

Junio 2025: 1,1% más $25.000 no remunerativos

Julio 2025: 1% más $25.000 no remunerativos

Agosto 2025: 1% más $25.000 no remunerativos

Se aguardan novedades para los próximos meses

Paritarias UOCRA: últimas noticias

En el sector de la construcción, la UOCRA informó que en agosto, cuyos haberes se pagan en septiembre, se aplicó un aumento acumulativo del 1,1% respecto al mes anterior más una suma no remunerativa cercana a los $40.000. Las partes deben definir los próximos ajustes durante septiembre.

Además, los trabajadores petroleros y gasíferos bajo convenio 545/08 recibirán un nuevo incremento en septiembre, correspondiente a la segunda etapa del acuerdo firmado el 11 de julio. Este contempla aumentos escalonados del 1,1% en julio y agosto, acumulativos sobre los salarios básicos, que ya se reflejan en los sueldos de septiembre para todas las categorías y regiones del país.

Durante este mes se esperan novedades sobre los salarios de septiembre, que se cobrarán en octubre.

Escala salarial de septiembre UOCRA

Zona A – (CABA, GBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones)