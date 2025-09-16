En septiembre comienzan a regir nuevas subas salariales acordadas en las paritarias 2025 por sindicatos relevantes como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Camioneros y Comercio.
Mientras tanto, el sector de Sanidad (FATSA) todavía negocia incrementos salariales y estableció como un puente el pago de sumas no remunerativas.
Paritarias de Comercio: acuerdo y escalas salariales vigentes
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmó un aumento escalonado del 6% que se aplicará entre agosto de 2025 y enero de 2026. El incremento consiste en un 1% mensual no acumulativo sobre el básico de junio, acompañado por una suma fija no remunerativa de $40.000. Este refuerzo afecta adicionales como presentismo, antigüedad y aguinaldo, pero recién en febrero de 2026 se incorpora al básico. En septiembre se ejecuta el segundo tramo del 1%, mismo porcentaje que se ejecutará en octubre, noviembre, diciembre 2025 y enero 2026.
Las nuevas escalas salariales para empleados de comercio bajo FAECyS quedan así:
- Maestranza A: $1.107.113,92
- Administrativo A: $1.118.262,61
- Cajero A: $1.121.977,32
- Auxiliar A: $1.121.977,32
- Auxiliar Especializado A: $1.130.900,38
- Vendedor A: $1.121.977,32
Paritarias de Camioneros en septiembre 2025: aumento y bono confirmado
Por otro lado, Camioneros acordó un nuevo aumento del 6,5% más una suma no remunerativa de $25.000, vigente desde septiembre 2025 hasta febrero 2026. El esquema de subas es:
- 1,2% en septiembre 2025
- 1,1% en octubre 2025
- 1% en noviembre 2025
- 1% en diciembre 2025
- 1% en enero 2026
- 1% en febrero 2026
Además, en septiembre se otorgará una suma única no remunerativa de $25.000 que se incorporará al salario básico con un valor de $22.000 desde octubre.
Paritarias FATSA Sanidad 2025: cuánto es el aumento
En cuanto a Sanidad (FATSA), aún no hay definiciones sobre cómo seguirán los aumentos en septiembre. Hasta julio, los trabajadores cobraron incrementos mensuales del 1,5% junto a una asignación no remunerativa que subió de $25.000 en mayo a $60.000 en julio. El gremio debe resolver el próximo paso en la negociación.
Como puente, los trabajadores de Sanidad en todos sus convenios recibirán una suma no remunerativa de $ 60.000. En septiembre, además, habrá un pago de $ 56.706 por el Día del Trabajador de la Sanidad. Se aguarda por definiciones en la negociación para octubre.
Paritarias UOM septiembre 2025: últimas noticias
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró la homologación oficial de su acuerdo salarial tras meses de conflicto y demora. La Secretaría de Trabajo validó el pacto con las cámaras empresarias de la metalmecánica, formalizando los aumentos y nuevas escalas para la Rama 17 y sectores del CCT 260/75.
Los incrementos para la UOM son:
- Abril 2025: 3,3% más $30.000 no remunerativos
- Mayo 2025: 1,2% más $25.000 no remunerativos
- Junio 2025: 1,1% más $25.000 no remunerativos
- Julio 2025: 1% más $25.000 no remunerativos
- Agosto 2025: 1% más $25.000 no remunerativos
Se aguardan novedades para los próximos meses
Paritarias UOCRA: últimas noticias
En el sector de la construcción, la UOCRA informó que en agosto, cuyos haberes se pagan en septiembre, se aplicó un aumento acumulativo del 1,1% respecto al mes anterior más una suma no remunerativa cercana a los $40.000. Las partes deben definir los próximos ajustes durante septiembre.
Además, los trabajadores petroleros y gasíferos bajo convenio 545/08 recibirán un nuevo incremento en septiembre, correspondiente a la segunda etapa del acuerdo firmado el 11 de julio. Este contempla aumentos escalonados del 1,1% en julio y agosto, acumulativos sobre los salarios básicos, que ya se reflejan en los sueldos de septiembre para todas las categorías y regiones del país.
Durante este mes se esperan novedades sobre los salarios de septiembre, que se cobrarán en octubre.
Escala salarial de septiembre UOCRA
Zona A – (CABA, GBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones)
-
Oficial especializado: $ 5.002 (+ suma $ 40.000)
-
Oficial: $ 4.279 (+ suma $ 42.000)
-
Medio oficial: $ 3.955 (+ suma $ 46.000)
-
Ayudante: $ 3.640 (+ suma $ 48.000)
-
Sereno: $ 661.260 (+ suma $ 40.000)