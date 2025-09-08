Paritarias UOM con aumento: cuánto cobro en septiembre 2025 y escalas

La pulseada salarial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a buen puerto tras varias semanas de tensión. La Secretaría de Trabajo terminó por homologar el entendimiento entre el gremio que conduce Abel Furlán y las cámaras empresarias, destrabando así un conflicto que había escalado cuando el Ministerio de Economía decidió frenar el acuerdo alcanzado el 4 de junio por considerar que superaba la pauta oficial del 1%.
Con la firma final, quedó establecido que los trabajadores metalúrgicos recibirán un ajuste total del 7,6% en el período abril-agosto de 2025, a través de cinco incrementos sucesivos: 3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%. Además, se pactó el pago de cinco sumas fijas extraordinarias y no remunerativas: $30.000 en abril y $25.000 para cada uno de los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Estas cifras adicionales, según se aclaró, no se incorporan al básico y son absorbibles en caso de que las remuneraciones superen los mínimos. También podrán calcularse de manera proporcional cuando haya faltas injustificadas o jornadas reducidas.
El tramo final del acuerdo, correspondiente al 1% de agosto, se acreditará en los primeros días de septiembre. Y a partir de ese mes comenzará a regir una nueva base de cálculo con un incremento del 3,14%, que funcionará como piso para los salarios del noveno mes del año.
Cuánto se cobra en septiembre de 2025: detalle de aumentos y sumas fijas
-
Abril: +3,30% y $30.000
-
Mayo: +1,20% y $25.000
-
Junio: +1,10% y $25.000
-
Julio: +1% y $25.000
-
Agosto: +1% y $25.000
Escalas salariales de la UOM en septiembre 2025
Con el esquema homologado, los valores por categoría para el personal jornalizado y mensualizado de la rama metalmecánica quedan de la siguiente manera:
Personal jornalizado
Categorías generales
|Categoría
|01/04/2025
|01/05/2025
|01/06/2025
|01/07/2025
|01/08/2025
|Ingresante
|$3.514,91
|$3.557,09
|$3.596,21
|$3.632,18
|$3.666,50
|Operario Calificado
|$3.807,52
|$3.853,21
|$3.895,59
|$3.934,55
|$3.973,90
|Medio Oficial
|$4.105,59
|$4.152,83
|$4.198,51
|$4.240,50
|$4.282,90
|Operario Especializado
|$4.389,83
|$4.442,87
|$4.491,44
|$4.536,35
|$4.581,72
|Operario Esp. Múltiple
|$4.641,01
|$4.696,70
|$4.748,37
|$4.795,85
|$4.843,81
|Oficial
|$4.855,48
|$4.913,75
|$4.967,60
|$5.017,48
|$5.067,65
|Oficial Múltiple
|$5.230,11
|$5.292,87
|$5.351,09
|$5.404,60
|$5.458,65
Operadores CNC
|Categoría
|01/04/2025
|01/05/2025
|01/06/2025
|01/07/2025
|01/08/2025
|Oficial Superior
|$5.230,11
|$5.292,87
|$5.351,09
|$5.404,60
|$5.458,65
|Oficial Múltiple Superior
|$5.596,64
|$5.663,90
|$5.726,10
|$5.783,37
|$5.841,20
|Oficial Múltiple de Referencia (JMGR)
|$7.775,00
|$7.862,50
|$7.917,50
|$8.088,00
|$9.114,00
Personal mensualizado
Grupo A – Administrativos
|Categoría
|01/04/2025
|01/05/2025
|01/06/2025
|01/07/2025
|01/08/2025
|Cat. Adm. de 1°
|$678.969,11
|$687.116,74
|$694.675,02
|$701.621,77
|$708.637,99
|Cat. Adm. de 2°
|$852.527,04
|$862.669,37
|$872.376,15
|$881.667,21
|$891.453,88
|Cat. Adm. de 3°
|$870.056,58
|$880.409,28
|$890.184,78
|$899.366,62
|$908.077,49
|Cat. Adm. de 4°
|$950.239,28
|$961.642,16
|$972.290,21
|$981.942,41
|$991.761,84
Qué significa este acuerdo para los metalúrgicos
La negociación de la UOM, que involucra a una de las organizaciones sindicales más numerosas del país, vuelve a marcar tendencia en el mapa salarial argentino. Con la homologación, los trabajadores cuentan con un aumento asegurado y un piso de referencia para septiembre, lo que servirá como base en futuras revisiones paritarias.
En un contexto de tensiones entre gremios, empresarios y el Gobierno, la resolución de este conflicto ofrece previsibilidad para la rama metalmecánica y se convierte en un dato clave para evaluar la evolución de los salarios en la segunda parte de 2025.