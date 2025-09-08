EN VIVO
Paritarias

Paritarias UOM con aumento: cuánto cobro en septiembre 2025 y escalas

La paritaria metalúrgica quedó homologada y asegura incrementos escalonados que impactan directamente en los haberes de septiembre, con nuevas escalas para todas las categorías.

08 de septiembre, 2025 | 05.00

La pulseada salarial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a buen puerto tras varias semanas de tensión. La Secretaría de Trabajo terminó por homologar el entendimiento entre el gremio que conduce Abel Furlán y las cámaras empresarias, destrabando así un conflicto que había escalado cuando el Ministerio de Economía decidió frenar el acuerdo alcanzado el 4 de junio por considerar que superaba la pauta oficial del 1%.

Con la firma final, quedó establecido que los trabajadores metalúrgicos recibirán un ajuste total del 7,6% en el período abril-agosto de 2025, a través de cinco incrementos sucesivos: 3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%. Además, se pactó el pago de cinco sumas fijas extraordinarias y no remunerativas: $30.000 en abril y $25.000 para cada uno de los meses de mayo, junio, julio y agosto.

Estas cifras adicionales, según se aclaró, no se incorporan al básico y son absorbibles en caso de que las remuneraciones superen los mínimos. También podrán calcularse de manera proporcional cuando haya faltas injustificadas o jornadas reducidas.

El tramo final del acuerdo, correspondiente al 1% de agosto, se acreditará en los primeros días de septiembre. Y a partir de ese mes comenzará a regir una nueva base de cálculo con un incremento del 3,14%, que funcionará como piso para los salarios del noveno mes del año.

Salarios de la UOM con aumento

Cuánto se cobra en septiembre de 2025: detalle de aumentos y sumas fijas

  • Abril: +3,30% y $30.000

  • Mayo: +1,20% y $25.000

  • Junio: +1,10% y $25.000

  • Julio: +1% y $25.000

  • Agosto: +1% y $25.000

Cuánto cobra la UOM en septiembre

Escalas salariales de la UOM en septiembre 2025

Con el esquema homologado, los valores por categoría para el personal jornalizado y mensualizado de la rama metalmecánica quedan de la siguiente manera:

Personal jornalizado

Categorías generales

Categoría 01/04/2025 01/05/2025 01/06/2025 01/07/2025 01/08/2025
Ingresante $3.514,91 $3.557,09 $3.596,21 $3.632,18 $3.666,50
Operario Calificado $3.807,52 $3.853,21 $3.895,59 $3.934,55 $3.973,90
Medio Oficial $4.105,59 $4.152,83 $4.198,51 $4.240,50 $4.282,90
Operario Especializado $4.389,83 $4.442,87 $4.491,44 $4.536,35 $4.581,72
Operario Esp. Múltiple $4.641,01 $4.696,70 $4.748,37 $4.795,85 $4.843,81
Oficial $4.855,48 $4.913,75 $4.967,60 $5.017,48 $5.067,65
Oficial Múltiple $5.230,11 $5.292,87 $5.351,09 $5.404,60 $5.458,65

Operadores CNC

Categoría 01/04/2025 01/05/2025 01/06/2025 01/07/2025 01/08/2025
Oficial Superior $5.230,11 $5.292,87 $5.351,09 $5.404,60 $5.458,65
Oficial Múltiple Superior $5.596,64 $5.663,90 $5.726,10 $5.783,37 $5.841,20
Oficial Múltiple de Referencia (JMGR) $7.775,00 $7.862,50 $7.917,50 $8.088,00 $9.114,00

Personal mensualizado

Grupo A – Administrativos

Categoría 01/04/2025 01/05/2025 01/06/2025 01/07/2025 01/08/2025
Cat. Adm. de 1° $678.969,11 $687.116,74 $694.675,02 $701.621,77 $708.637,99
Cat. Adm. de 2° $852.527,04 $862.669,37 $872.376,15 $881.667,21 $891.453,88
Cat. Adm. de 3° $870.056,58 $880.409,28 $890.184,78 $899.366,62 $908.077,49
Cat. Adm. de 4° $950.239,28 $961.642,16 $972.290,21 $981.942,41 $991.761,84

Qué significa este acuerdo para los metalúrgicos

La negociación de la UOM, que involucra a una de las organizaciones sindicales más numerosas del país, vuelve a marcar tendencia en el mapa salarial argentino. Con la homologación, los trabajadores cuentan con un aumento asegurado y un piso de referencia para septiembre, lo que servirá como base en futuras revisiones paritarias.

En un contexto de tensiones entre gremios, empresarios y el Gobierno, la resolución de este conflicto ofrece previsibilidad para la rama metalmecánica y se convierte en un dato clave para evaluar la evolución de los salarios en la segunda parte de 2025.

