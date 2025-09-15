Paritarias UOCRA en septiembre 2025: qué pasa tras la suba del dólar

Salarios de la construcción sin aumento

La UOCRA y las cámaras empresariales de la construcción terminaron de aplicar en septiembre el acuerdo salarial que venían ejecutando desde julio, en un contexto donde la suba del dólar volvió a encarecer insumos y tensionar el costo de las obras. Sin embargo, por el momento no hay novedades de reapertura paritaria.

El esquema vigente es el resultado de la última paritaria homologada por el Gobierno, que fijó un ajuste del 2,2% en dos tramos: el primero, del 1,1% aplicado en julio, y el segundo, también del 1,1%, vigente desde el 1° de septiembre. El objetivo fue recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente a la inflación y, especialmente, ante el nuevo salto en el tipo de cambio registrado en las últimas semanas, que impacta de lleno en el costo de los materiales. Para seguir de cerca la evolución de precios y el impacto en la actividad, las partes acordaron la creación de una comisión de monitoreo de variables económicas que podría habilitar revisiones antes de fin de año.

Salarios UOCRA: básicos por categoría en septiembre 2025

Zona A – (CABA, GBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones)

Oficial especializado: $ 5.002 (+ suma $ 40.000)

Oficial: $ 4.279 (+ suma $ 42.000)

Medio oficial: $ 3.955 (+ suma $ 46.000)

Ayudante: $ 3.640 (+ suma $ 48.000)

Sereno: $ 661.260 (+ suma $ 40.000)

Zona B – (Neuquén, Río Negro, Chubut)

Oficial especializado: $ 5.553 (+ suma $ 44.400)

Oficial: $ 4.753 (+ suma $ 46.600)

Medio oficial: $ 4.384 (+ suma $ 51.000)

Ayudante: $ 4.059 (+ suma $ 53.200)

Sereno: $ 736.673 (+ suma $ 44.400)

Salarios UOCRA actualizados

Zona C – (Santa Cruz)

Oficial especializado: $ 7.689 (+ suma $ 74.200)

Oficial: $ 7.200 (+ suma $ 77.900)

Medio oficial: $ 6.948 (+ suma $ 85.300)

Ayudante: $ 6.746 (+ suma $ 89.000)

Sereno: $ 1.105.483 (+ suma $ 74.200)

Zona C Austral – (Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $ 10.005 (+ suma $ 80.000)

Oficial: $ 8.559 (+ suma $ 84.000)

Medio oficial: $ 7.909 (+ suma $ 92.000)

Ayudante: $ 7.280 (+ suma $ 96.000)

Sereno: $ 1.322.520 (+ suma $ 80.000)

Cuánto cobran los empleados de la construcción

Cuánto cobra un albañil en septiembre

Además de los salarios básicos, el impacto real se ve en los valores por hora:

Zona A

Oficial especializado: $ 5.050/h

Oficial: $ 4.325/h

Medio oficial: $ 3.995/h

Ayudante: $ 3.670/h

Sereno: $ 666.325/mes

Zona B

Oficial especializado: $ 5.603/h

Oficial: $ 4.793/h

Medio oficial: $ 4.420/h

Ayudante: $ 4.095/h

Sereno: $ 742.704/mes

Zona C

Oficial especializado: $ 7.730/h

Oficial: $ 7.240/h

Medio oficial: $ 6.989/h

Ayudante: $ 6.787/h

Sereno: $ 1.110.600/mes

Zona C Austral