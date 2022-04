Paritarias: petroleros desmienten que el acuerdo con YPF esté cerrado

Desde el sector ratificaron la continuidad de las negociaciones salariales. Negaron versiones periodísticas sobre los acuerdos y celebraron la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Los sindicatos petroleros desmintieron haber cerrado un acuerdo paritario en el sector y afirmaron que las negociaciones salariales con YPF se mantienen. Ante algunas publicaciones periodísticas especializadas, varios sindicatos negaron el fin de las negociaciones y subrayaron la continuidad de las reuniones con las autoridades empresariales y de gobierno.

"De ninguna manera se somete la discusión a las presiones y no vamos a cerrar ninguna pauta que no garantice las necesidades salariales de los trabajadores", aseguró Claudio Vidal, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz. En la misma línea, la Cámara de Exploración y Distribución de Hidrocarburos emitió un comunicado en donde ratifica la continuidad de las negociaciones paritarias.

Vidal asistió al acto que encabezó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para anunciar el inició de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta. Lo hizo junto a otros secretarios generales de la industria hidrocarburífera como Marcelo Rucci, Julián Matamala, Jorge Ávila, Manuel Arévalo, José Llugdar.

El líder sindical de Santa Cruz negó que el acompañamiento al acto fuese parte de la negociación en curso. Así, desmintió las publicaciones periodísticas a las que calificó de "falsas y maliciosas". Esas publicaciones daban cuenta de un supuesto vuelo chárter rentado por YPF para trasladar al acto en Neuquén a 24 sindicalistas de todo el país. Tanto desde el sector gremial como desde YPF negaron abiertamente la versión.

"(Esas publicaciones) de ninguna manera expresan la discusión real que estamos planteando ni las razones por las que estaba ahí, ni la posición en común que tenemos todos los sindicatos petroleros”, afirmó Vidal.

Paritarias abiertas

Desde el sector petrolero aseguraron que las negociaciones paritarias se mantienen en curso y que no se cerrarán hasta que no se garanticen "las necesidades salariales" de los trabajadores. "No vamos a aceptar algo si el aumento no supera los índices de inflación actuales", destacó Vidal que volvió a calificar de "malintencionadas" las versiones sobre un cierre de las negociaciones paritarias.

“El acuerdo salarial no está cerrado ni legitimado por los gremios", dijo el gremialista santacruceño. "Para los que buscan desestabilizar les pedimos que tengan una mirada superadora", agregó y señaló que la posición del sindicato es "firme, respetuosa y clara con las demandas del sector".

El gasoducto y las nuevas inversiones

Por otra parte, los gremios petroleros celebraron el anuncio del inicio de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner para que "Argentina pueda recuperar la soberanía energética y aumentar la producción".

"Cuando se presentan este tipo de iniciativas gubernamentales sepan que nos van a encontrar aquí, porque los intereses nacionales siempre están por encima de los personales y de cualquier grupo corporativo, que a costa de sus ganancias, prefieren trabajadores por debajo de la línea de la pobreza”, afirmó Vidal.