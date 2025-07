Paritarias empleados de comercio: escala salarial de julio y agosto 2025 y cuánto cobro

Escalas salariales de comercio.

El nuevo entendimiento entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias prevé una recomposición salarial del 6 % para el segundo semestre de 2025, con el objetivo de acompañar la pauta inflacionaria fijada por el Gobierno nacional, que sugiere un aumento de hasta 1% mensual.

A la espera de la homologación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo, ya se anticipan los nuevos valores de las escalas salariales correspondientes a agosto, que incluyen un incremento del 2% sobre las escalas vigentes en junio.

Empleados de comercio: escalas salariales estimadas para agosto 2025

Maestranza A: $ 1.056.753

Administrativo A: $ 1.067.793

Cajero A: $ 1.071.472

Auxiliar C: $ 1.103.120

Vendedor D: $ 1.117.111

Estos nuevos montos reflejan el ajuste progresivo establecido por el acuerdo paritario y se aplican sobre los valores correspondientes al mes de junio, que continuaron vigentes en julio.

Empleados de comercio: cuánto cobran en julio.

El acuerdo también contempla el pago de una suma fija mensual de $ 40.000, de carácter no remunerativo, que se abonará desde mayo hasta diciembre de 2025. Este adicional:

No se incorpora al básico , con excepción del pago de diciembre, que sí se incorporará al sueldo base en enero de 2026 .

Impactará en conceptos como aguinaldo, horas extras, licencias e indemnizaciones .

Se pagará de forma proporcional en los casos de jornada parcial.

Los sueldos correspondientes a julio fueron los mismos que en junio, sin modificaciones. Estos fueron los montos brutos por jornada completa sin adicionales:

Maestranza:

Categoría A: $ 1.036.033

Categoría B: $ 1.038.917

Categoría C: $ 1.049.019

Administrativos:

Categoría A: $ 1.046.856

Categoría F: $ 1.095.207

Cajeros:

Categoría A: $ 1.050.463

Categoría C: $ 1.062.012

Auxiliares:

Categoría C: $ 1.081.495

Vendedores:

Categoría D: $ 1.095.207

Salarios comercio en julio.

Con el nuevo esquema vigente desde agosto, los empleados de comercio comienzan a recibir mejoras salariales graduales, en línea con el esquema oficial que busca controlar la inflación sin descuidar el poder adquisitivo del sector.

Homologación demorada: incertidumbre sobre qué escala aplicar para liquidar sueldos de julio

El acuerdo aún no ha sido homologado. Esta falta de oficialización deja en duda qué escala salarial corresponde aplicar para el pago de los sueldos de julio, que se abonan en agosto. Sin la publicación en el Boletín Oficial, el convenio no adquiere fuerza de ley, lo que llevó a que varias empresas –especialmente del rubro mayorista como Vital, Jaguar y Makro– se negaran a aplicar los aumentos pactados, pese al compromiso expreso en el acta paritaria de no esperar la homologación para su implementación. La situación genera incertidumbre entre empleadores y trabajadores, a la espera de definiciones oficiales.