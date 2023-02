Paritaria 2022 APL: trabajadores del Congreso suman un 10% de aumento

De esta forma la suba total anual alcanza el 95% si se contabiliza la suma fija recibida en diciembre.

Los trabajadores del Congreso Nacional lograron un aumento adicional del 10 por ciento y totalizan un incremento del 95 % en la paritaria del 2022. Si bien la suba fue comunicada por los gremios, aún resta la firma de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

El acuerdo abarca a todo el personal legislativo nacional de ambas cámaras del Congreso como así también a los que hayan optado por el retiro anticipado a la jubilación, pero no integra a los legisladores que no recibirán el plus. "Esto debe ser leído como un un logro de nuestra política sindical y del compromiso de las autoridades de seguir fortaleciendo y legitimando la importancia del trabajo legislativo", afirmaron en un comunicado firmado por Norberto Di Próspero (APL), Martín Roig (UPCN Congreso) y Claudio Britos (ATE Congreso).

Luego del incremento, el sueldo básico de menor rango -es decir aquel trabajador que recién empieza- se ubica en los 160.000 pesos.

En noviembre, los empleados del poder legislativo nacional habían recibido una suma fija de 30.000 pesos, cuando el debate político era si se debía dar una suma fija a nivel nacional para todos los trabajadores como forma de mitigar los efectos de la inflación en los ingresos.

"Debemos subrayar que este nuevo aumento, debe tener una lectura amplia, y no aislada, que permita ver el impacto real y concreto de nuestros salarios y de cómo se traducen en la mejora de calidad de nuestras vidas y en la de nuestras familias, sobre todo en una coyuntura económica y social como la que atravesamos", agregaron en el comunicado.

Por otra parte, según se informó a través de un comunicado, se acordó con las autoridades que a partir del 1° de marzo del corriente comenzarán las negociaciones para la paritaria 2023.

Paritarias 2022-2023: los gremios estatales cerraron un aumento total del 97%

Los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública nacional ATE y UPCN y el Gobierno alcanzaron un acuerdo paritario anual y cerraron una suba del 97%. El entendimiento tendrá vigencia a partir de febrero y se aplicará en tres cuotas.

En el mes que está por comenzar se percibirá un 10% de aumento, en marzo un 8% y en abril un 5,13%. Estas cuotas tomarán como base el salario de diciembre de 2022 cobrado en enero, por lo que el incremento anual resulta de un 97%.