Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en agosto 2025: el salario que cobra

El personal militar de las Fuerzas Armadas recibe desde agosto una nueva actualización salarial, establecida por la resolución conjunta 63/2025 del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. La medida fija los haberes para los meses de junio a noviembre inclusive y alcanza a todas las jerarquías del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Luis Caputo y Luis Petri, dispone una nueva escala de haberes en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional. Según el texto oficial, las partidas presupuestarias corresponden al Ministerio de Defensa. "El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa", agrega la Resolución.
La medida está en línea con lo que hace un mes decidió el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que estableció una suba de alrededor del 9% para las Fuerzas de Seguridad federales. Esta resolución alcanzó tanto a la Policía Federal como a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los agentes del Servicio Penitenciario Federal.
Salarios de las Fuerzas Armadas en agosto
Los montos fijados corresponden a haberes mensuales que se liquidan al mes siguiente, y son los siguientes:
-
Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.716.506
-
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.422.525
-
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.207.161
-
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.933.279
-
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.680.891
-
Mayor, Capitán de Corbeta: $1.324.263
-
Capitán, Teniente de Navío: $1.096.752
-
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $975.496
-
Teniente, Teniente de Corbeta: $879.442
-
Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $796.487
-
Suboficial Mayor: $1.358.251
-
Suboficial Principal: $1.204.122
-
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.067.470
-
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $938.959
-
Sargento, Cabo Principal: $842.972
-
Cabo Primero: $756.518
-
Cabo, Cabo Segundo: $700.201
-
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $637.789
-
Voluntario 2da., Marinero 2da.: $590.214
Policía de Establecimientos Navales: sueldos de agosto 2025
La resolución también incluye al personal de la Policía de Establecimientos Navales, que percibirá estos haberes en agosto:
-
Comisario Inspector: $837.395
-
Comisario: $803.769
-
Sub Comisario: $747.617
-
Oficial Principal: $652.022
-
Oficial Inspector: $593.157
-
Oficial Subinspector: $496.091
-
Oficial Ayudante: $410.925
-
Oficial Subayudante: $361.405
-
Subescribiente: $590.107
-
Sargento Primero: $445.803
-
Sargento: $427.200
-
Cabo: $342.554
-
Agente de Primera: $331.106
-
Agente de Segunda: $325.746
Estos incrementos forman parte de un esquema escalonado que continuará con subas mensuales hasta noviembre, cuando se aplicará la última actualización prevista para el año.