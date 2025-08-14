Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas en agosto 2025: el salario que cobra

Salarios con aumento para las fuerzas armadas.

El personal militar de las Fuerzas Armadas recibe desde agosto una nueva actualización salarial, establecida por la resolución conjunta 63/2025 del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. La medida fija los haberes para los meses de junio a noviembre inclusive y alcanza a todas las jerarquías del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Luis Caputo y Luis Petri, dispone una nueva escala de haberes en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional. Según el texto oficial, las partidas presupuestarias corresponden al Ministerio de Defensa. "El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa", agrega la Resolución.

La medida está en línea con lo que hace un mes decidió el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que estableció una suba de alrededor del 9% para las Fuerzas de Seguridad federales. Esta resolución alcanzó tanto a la Policía Federal como a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los agentes del Servicio Penitenciario Federal.

Los montos fijados corresponden a haberes mensuales que se liquidan al mes siguiente, y son los siguientes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General : $2.716.506

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor : $2.422.525

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier : $2.207.161

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro : $1.933.279

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro : $1.680.891

Mayor, Capitán de Corbeta : $1.324.263

Capitán, Teniente de Navío : $1.096.752

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente : $975.496

Teniente, Teniente de Corbeta : $879.442

Subteniente, Guardiamarina, Alférez : $796.487

Suboficial Mayor : $1.358.251

Suboficial Principal : $1.204.122

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante : $1.067.470

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar : $938.959

Sargento, Cabo Principal : $842.972

Cabo Primero : $756.518

Cabo, Cabo Segundo : $700.201

Voluntario 1ra., Marinero 1ra. : $637.789

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $590.214

Policía de Establecimientos Navales: sueldos de agosto 2025

La resolución también incluye al personal de la Policía de Establecimientos Navales, que percibirá estos haberes en agosto:

Comisario Inspector : $837.395

Comisario : $803.769

Sub Comisario : $747.617

Oficial Principal : $652.022

Oficial Inspector : $593.157

Oficial Subinspector : $496.091

Oficial Ayudante : $410.925

Oficial Subayudante : $361.405

Subescribiente : $590.107

Sargento Primero : $445.803

Sargento : $427.200

Cabo : $342.554

Agente de Primera : $331.106

Agente de Segunda: $325.746

Estos incrementos forman parte de un esquema escalonado que continuará con subas mensuales hasta noviembre, cuando se aplicará la última actualización prevista para el año.