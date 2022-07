Paritarias 2022: Aceiteros adelantó la revisión y cerró un salario básico de $ 184.000 a partir de julio

La revisión implica un aumento total para este año de 64,5% con cláusula de negociación en diciembre. En enero, el gremio había pactado 36,2% con las cámaras de exportadores.

El gremio de Aceiteros firmó la revisión de su paritaria con un salario básico inicial que será de $ 184.000 desde este mes, en un adelanto de esa instancia de renegociación. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina firmaron un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO.

La revisión estipula un aumento total para este año de 64,5% con cláusula de negociación en diciembre. En enero, el gremio había pactado 36,2% con las cámaras de exportadores. Ambos aumentos se dieron completos en un pago en cada oportunidad.

A través de un comunicado, el sindicato sostuvo que el planteo de aumento "se basó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. En ese sentido, agregó: "Se trata de un nuevo logro alcanzado gracias a la fuerza colectiva de todas las compañeras y compañeros aceiteros que una y otra vez han defendido en cada planta y cada sector el Salario Mínimo Vital y Móvil con conciencia del valor de la fuerza de trabajo, con solidaridad y unidad obrera, tal cual se realizó en las históricas huelgas de 25 días de mayo de 2015 y de 21 días de diciembre de 2020, y en cada momento que resultó necesario".

"Y también gracias a la construcción cotidiana de una organización gremial que continúa trabajando comprometida con los derechos de todas las compañeras y compañeros representados, utilizando cada herramienta a su alcance, fundamentalmente el derecho de huelga, ejerciendo la democracia sindical y practicando la solidaridad de clase", sumó el documento oficial.

Qué piensan los aceiteros sobre el rumbo económico

En este marco, Daniel Yofra, el secretario general del gremio, se refirió sobre los cambios que se dieron en el Gabinete: "La sociedad está acostumbrada ya a estos vaivenes políticos y económicos donde cambian al ministro de economía como si fuese una solución de fondo". En declaraciones a la AM 530, el gremialista consideró que "cada vez estamos peor", pero llamó a la calma porque "estamos rehenes de situaciones que desconocemos, no sabemos qué puede llegar a ocurrir, más en gobiernos tan inestables como los que estamos viviendo".

"Nuestro interés como dirigentes sindicales es empoderar al movimiento obrero para que todos estos vaivenes económicos no nos afecten directamente a los trabajadores como viene sucediendo hace mucho tiempo", remarcó Yofra. Para el gremialista, "en la medida que el movimiento obrero no se empodere no vamos a poder reclamar absolutamente nada".

Por último, disparó: "Hay que juntar la bronca de todos los trabajadores y poder enfrentar no solamente a los patrones sino también a los gobiernos que no entienden que tiene que haber una distribución de la riqueza distinta a la que se viene dando".