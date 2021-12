Economía en pandemia: cómo le fue al país al compararlo con la región

Un informe analiza la trayectoria de Argentina en comparación con la región durante los cierres producidos por el Covid 19.

Sobre los 15 principales países de América que publican estadísticas económicas, para septiembre pasado Argentina se encontraba segunda en términos de crecimiento interanual, y octava al compararse con el punto de partida de la pandemia, es decir, febrero de 2020.

El dato se desprende del informe que público el Centro de Estudios para la Producción - CEP XXI del Ministerio de Desarrollo Productivo, y resulta un interesante termómetro para evaluar cómo fue la gestión económica de cada país durante la pandemia, más allá de que para sus resultados intervengan variables tan disimiles como la estructura económica de cada país, la estrategia sanitaria, o la marcha económica previa a la pandemia.

Justamente en relación a esto último, es posible observar como Argentina, luego de atravesar la gestión económica de la alianza Cambiemos, partió de uno de los peores desempeños económicos de toda la región americana, situándose en el primer trimestre de 2020, cuando prácticamente no se fijaban cierres por la baja cantidad de casos, solo por arriba de República Dominicana, Honduras y Perú, y por debajo de los otros once países analizados.

Con todo, la caída se situó en la media de los demás países de la región durante el segundo trimestre de ese año, lo cual, al igual que sucedió en todo el continente, fue atemperando conforme se realizaban las aperturas, hasta el segundo trimestre de este año, momento en que llegó la segunda ola de la pandemia.

Aun así, la actual actividad económica del país

se encuentra un 4,7 por ciento superior a la de septiembre de 2019 y un 11,6 por ciento arriba en la medición interanual de este mismo mes, con solo 5 de los 15 rubros económicos por debajo de la etapa pre pandémica, encabezados como no podía ser de otra manera por “hoteles y restaurantes” con una caída del 37,6 por ciento y “transporte y comunicaciones” con una baja del 10,4 por ciento. De todas formas, el informe destaca que el proceso de reactivación económica comenzó a homogeneizarse en los últimos meses, y estos últimos dos sectores continuaron mejorando en septiembre, “lo que permitió que la actividad económica en su conjunto haya crecido 3,4% respecto los niveles previos a la pandemia”.

La gradual reactivación de Argentina a partir del segundo tercer trimestre de 2020, no difirió en demasía con el resto de la región, lo cual demuestra que la estrategia sanitaria no implicó marcadas diferencias en la faz económica. Sin embargo, para el actual año, cuando el gobierno modificó su estrategia y permitió una amplia apertura, los resultados económicos tampoco variaron sustancialmente con el resto de la región, pero Argentina terminó siendo tercero en cantidad de muertos sobre millón de habitantes en relación a los países comparados, según se deprende del reporte que realiza diariamente el sitio One World Data.

Balance

Al comparar septiembre del último año con febrero de 2020, último mes en que no se registraron casos de infectados, el país quedó en la mitad de la lista de la región, una ubicación que, aunque el informe no llega a mencionarlo, mejoró en estos últimos meses, producto del crecimiento de dos dígitos que tuvo la economía en este último lapso.

Pero además, el estudio concluye que “gran parte de los países ya se encuentra operando cómodamente en los niveles pre pandémicos. Si se compara con los niveles de 2019, gran parte del continente americano creció y mejoró su registro respecto de agosto”. Asimismo, da cuenta que para septiembre América Latina era la región que más mejoró su desempeño económico respecto al mes anterior, con Argentina liderando esta suba, y en contraste con países como Canadá y México, que cayeron un 0,6 por ciento y 4,3 por ciento respectivamente.

En este último caso, como en el de Brasil, que cayó un 0,3 por ciento, el informe aduce que la razón es que son los “países latinoamericanos con mayor inserción en los eslabones manufactureros, los cuales vienen evidenciando complicaciones derivados por la escases de insumos y aumento de costos logísticos”.