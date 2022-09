Cancillería convoca a empresas argentinas a capacitación para proveedores de la ONU

La Cancillería argentina, en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), organiza un seminario para empresas de diversos sectores interesadas en vender sus bienes y servicios a los órganos principales de las Naciones Unidas (ONU) y sus más de 40 fondos, programas y agencias.

De este modo, las empresas argentinas podrán ampliar sus oportunidades de convertirse en proveedoras de organismos internacionales.

El evento tendrá lugar el jueves 29 de septiembre desde las 9.30 en el Salón Libertador del Palacio San Martín, informó hoy en un comunicado la cartera a cargo de Santiago Cafiero.

El seminario contará con la participación de Ana Peñil Guillorme, especialista del United Nations Global Market (UNGM), quien capacitará a las empresas en el uso de la plataforma que permite acceder a licitaciones en el mercado nacional o internacional.

Para poder convertirse en una empresa proveedora de la ONU, es necesario que las compañías conozcan y se registren en el UNGM, desde donde se puede acceder al listado de oportunidades actuales.

También expondrán representantes de las agencias de la ONU: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (Unicef), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unops.

Asimismo, habrá un panel de experiencias de empresas argentinas que ya son proveedoras del sistema ONU, y rondas de negocios con los representantes de las agencias de la ONU.

Durante 2021, el sistema ONU realizó compras por un valor cercano a US$ 29.500 millones en todo el mundo (US$ 17.400 millones por bienes y US$ 12.100 billones por servicios), precisó Cancillería.

En este sentido, los segmentos más grandes de compras a nivel general y por volumen fueron Farmacéuticos, anticonceptivos y vacunas (USD $8.100 millones); Transportes, almacenamiento y servicios de correo (USD $3.100 millones); y Alimenticios (USD $2.500 millones).

Otras categorías solicitadas con frecuencia son equipamiento médico, servicios de administración, investigación, infraestructura, ingeniería y mantenimiento de edificios, tecnología, comunicaciones, servicios financieros y aseguradoras, laboratorio y testeo de equipamiento, vehículos motores y sus partes, entre otros.

También son altamente requeridos los servicios de consultoría profesional, diseño y comunicación.

Las personas interesadas en acceder al seminario pueden inscribirse a través del sitio web de Cancillería para participar tanto de manera presencial como virtual.

Con información de Télam