Mundial 2026: el dato económico que une a Argentina con Argelia

Mientras la Selección Argentina y Argelia se preparan para enfrentarse en su debut en el Mundial 2026, la relación comercial muestra una conexión, especialmente en uno de los sectores más relevantes de la agroindustria nacional: los productos lácteos.

De acuerdo con un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), Argelia se mantiene como uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas de leche en polvo, lo que consolida una relación estratégica para el sector.

Según el relevamiento del OCLA correspondiente al primer cuatrimestre de 2025, Argelia concentró el 34,4% de las exportaciones argentinas de leche en polvo entera medidas en dólares. El país del norte de África se ubicó como el segundo destino más importante para este producto, apenas por detrás de Brasil, que explicó el 52,9% de las ventas externas en ese segmento.

Qué exporta Argentina y cómo evolucionaron las ventas al exterior

El informe del OCLA señala que las exportaciones de productos lácteos alcanzaron en abril de 2025 un total de 27.151 toneladas por un valor de 106,3 millones de dólares. En comparación con marzo, las ventas externas registraron una caída del 4,1% en volumen y del 5,5% en valor. Sin embargo, en la comparación interanual se observó una mejora del 2,4% en dólares, pese a una reducción del 6,6% en las toneladas exportadas.

En el acumulado de enero a abril, la leche en polvo representó el 38,3% del valor total exportado por el sector lácteo argentino, seguida por los quesos, con una participación del 31%. Los especialistas atribuyen parte del sostenimiento de los ingresos por exportaciones a la mejora de los precios internacionales, que compensó parcialmente la menor cantidad de producto enviada al exterior. Para la industria argentina, Argelia se consolidó durante los últimos años como uno de los compradores más importantes de alimentos y, particularmente, de lácteos.

El informe del OCLA destaca que el precio promedio de exportación de la leche en polvo durante el primer cuatrimestre de 2025 alcanzó los 3.886 dólares por tonelada, un valor 14,3% superior al registrado en el mismo período del año anterior.