Gobernador de California acusa a Trump de ordenar una investigación en su contra

FOTO DE ARCHIVO: El gobernador de California, Gavin Newsom, hace un anuncio sobre la redistribución de distritos en Los Ángeles, California.

Por Costas Pitas, ​Ryan Patrick Jones y Dan Rosenzweig-Ziff

LOS ÁNGELES, EEUU, 15 jun (Reuters) - El gobernador de ‌California, Gavin Newsom, ‌acusó el lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar al Departamento de Justicia que lleve a cabo una investigación con motivaciones políticas contra él y su esposa.

"Donald Trump no solo me está atacando ​por mis ⁠tuits mordaces", dijo Newsom en un comunicado ‌en vídeo publicado en X. "Me está ⁠atacando porque estoy considerando ⁠presentarme a la presidencia".

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Agentes federales de Sacramento, en el estado de California, han estado llevando a ⁠cabo varias investigaciones relacionadas con el gobernador, ​incluidas algunas sobre su esposa, ‌desde 2025, dijo una persona ‌familiarizada con el asunto, que habló bajo ⁠condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacerlo.

La persona añadió que las investigaciones no se iniciaron en Washington, sino ​en California.

A ‌Newsom se le cita con frecuencia como uno de los principales precandidatos demócratas a la presidencia de 2028. Con su mandato limitado en su cargo ⁠actual, Newsom ha reforzado su perfil nacional, ha visitado los primeros estados en celebrar primarias y ha declarado que "mentiría" si dijera que no está considerando presentarse a la Casa Blanca.

La investigación sobre la esposa del gobernador, Jennifer Siebel Newsom, ‌está relacionada con sus impuestos, según la persona familiarizada con el asunto.

Un funcionario policial, que habló bajo condición de anonimato, dijo que se refería a una organización sin ánimo de ‌lucro cofundada por Siebel Newsom que promueve la igualdad de género.

La Casa Blanca remitió las preguntas ‌al Departamento ⁠de Justicia, que se negó a hacer comentarios.

(Reportaje de Costas Pitas ​en Los Ángeles, Ryan Patrick Jones en Toronto y Dan Rosenzweig-Ziff y Jana Winter en Washington; edición de Michelle Nichols y Matthew Lewis)