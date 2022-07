Los ingresos de Meta, que incluye a Facebook e Instagram, tuvieron su primera caída trimestral

Los ingresos de Meta Platforms Inc., la plataforma que incluye a Facebook e Instagram, cayeron a US$ 28.800 millones en el segundo trimestre, siendo el primer descenso trimestral de su historia debido a la reducción de presupuesto de los anunciantes.

Las ventas en publicidad de la compañía están atravesando dificultades por las competencias que se presentan, como las novedades de privacidad dispuestas por Apple donde las redes sociales no pueden recabar información y hacen menos efectivos los anuncios de Facebook e Instagram.

Al respecto, el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, manifestó: “parece que hemos entrado en una recesión económica que tendrá un amplio impacto en el negocio de la publicidad digital”, según la agencia Bloomberg.

La compañía está haciendo esfuerzos, como cambios en los algoritmos de las aplicaciones sociales para enfocarse a mostrar nuevos tipos contenidos que no siguen las personas, y cambios para atraer a jóvenes y evitar la migración a las aplicaciones como Tik ToK.

Además, otra herramienta que presentó en los últimos tiempos Facebook e Instagram para competir con Tik Tok, los llamados Reels, un formato de video corto, no están surtiendo los efectos esperados para los anunciantes.

Según estimaciones de la compañía, los ingresos del trimestre actual estarán entre US$ 26 mil millones y los US$ 28,5 mil millones por debajo de las previsiones de los analistas de US$ 30,3 mil millones.

Diariamente, 2.880 millones de personas utilizan una de las redes sociales de la compañía Meta.

Con información de Télam