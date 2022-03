En jornada volátil en los mercados, la nueva suba del petróleo marcó el ritmo de los negocios

La suba del precio del petróleo tras la prohibición para importar crudo y gas ruso por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido, marcaron hoy el ritmo de una nueva jornada volátil en los mercados, donde las acciones volvieron a caer, aunque con menor intensidad que en días anteriores.

Los precios del petróleo subieron otro 4% hoy en Nueva York luego de que el gobierno estadounidense oficializara la prohibición de importar petróleo ruso y el Reino Unido anunciara la decisión de hacerlo gradualmente, en un nuevo capítulo de las sanciones impuestas a Rusia debido a la invasión a Ucrania, conflicto que disparó los contratos de crudo a cifras cercanas a máximos históricos.

El barril de la variedad WTI subió 4% y cerró en 124 dólares mientras que el tipo Brent ganó 4,10% y se pactó en 128,20 dólares, según cifras del New York Mercantil Exchange (NYMEX).

Con estos valores, el valor del Brent aumentó casi 65% desde comienzos de año, mientras que el WTI se incrementó 68%.

De esta manera, el petróleo se acerca a sus máximos históricos registrados el 3 de julio de 2008 cuando se pagó 143,95 dólares por el barril de Brent y 145,30 dólares por la unidad de WTI.

El presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, anunció este mediodía, en Washington, la prohibición de las importaciones de petróleo y otros productos energéticos rusos, mientras que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson dijo que eliminaría progresivamente la importación de petróleo y otros hidrocarburos rusos durante 2022.

"Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos", anunció Biden desde la Casa Blanca.

"Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos de Estados Unidos y el pueblo estadounidense asestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de (Vladimir) Putin", agregó el mandatario estadounidense, de acuerdo con un reporte de la agencia ANSA.

Los precios de otras materias primas también reanudaron su impulso alcista. Los precios del níquel tocaron brevemente un nuevo récord por encima de los 100.000 dólares la tonelada métrica, lo cual obligó al London Metal Exchange (LME), la bolsa de metales de Londres, a suspender las negociaciones.

El níquel se usa principalmente para producir acero inoxidable y en algunas aleaciones, pero se utiliza cada vez más en baterías de teléfonos celulares, notebooks y particularmente en vehículos eléctricos.

Rusia es el tercer mayor productor de níquel del mundo. Y la empresa minera rusa Nornickel es un importante proveedor del metal de alta calidad.

El oro se posicionó nuevamente con un activo de calidad y refugio para los inversores y subió 3% para cerrar en 2.056 dólares por onza.

En tanto, el Banco Central de Rusia suspendió hoy la venta de divisas en el mercado local durante seis meses para poder afrontar las sanciones impuestas por las principales potencias occidentales por la invasión de Ucrania, lo cual llevó la paridad a 130 rublos por cada dólar.

"Los bancos no podrán vender divisas extranjeras a los ciudadanos" entre el 9 de marzo y el 9 de septiembre, indicó el Banco Central ruso en un comunicado.

La autoridad monetaria aclaró que los ciudadanos sí podrán cambiar sus divisas por rublos durante ese periodo.

Los titulares de cuentas en divisas extranjeras en bancos rusos no podrán retirar más que 10 mil dólares hasta el 9 de septiembre.

Si quisieran sacar más dinero, tendrán que hacerlo en rublos, a la tasa oficial del día, de acuerdo con las nuevas disposiciones.

El precio del trigo disponible retrocedió hoy más de US$ 55 en el mercado de Chicago por una toma de ganancias, con lo que cerró la rueda por debajo de los US$ 500 la tonelada tras el récord de ayer, mientras la soja y el maíz marcaron alzas en sus cotizaciones.

De esta manera, el contrato de marzo del trigo cayó 10,68% (US$ 55,94) para quedar en US$ 467,75 la tonelada, mientras que la posición mayo marcó una reducción del 0,57% (US$ 2,76), en US$ 472,71 la tonelada.

La corredora de granos Granar, al analizar la jornada, sostuvo que, tras seis rondas alcistas consecutivas, el precio del trigo decreció "en medio de una importante toma de ganancias de los fondos de inversión".

"Las pérdidas en Chicago, en particular las del contrato mayo, podrían haber sido mucho mayores de no mediar una noticia difundida en el último tramo de los negocios, que dio cuenta que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto para restringir las exportaciones de bienes y materias primas relevantes para garantizar la seguridad de los habitantes de Rusia", agregaron los especialistas de Granar.

Todo esto configuró un panorama aun más complicado para el negocio de la renta variable que logró aminorar las pérdidas de jornadas anteriores.

Así, el promedio industrial Dow Jones bajó 0,6%, el índice ampliado S&P 500 cayó 0,7% mientras que el indicador tecnológico Nasdaq cedió 0,3%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

Ahora la atención está puesta en la próxima reunión de la Reserva Federal (FED) que deberá tomar alguna medida para intentar frenar la inflación.

La FED se reúne el 15 y 16 de marzo para empezar a retirar los estímulos financieros a la economía durante la pandemia de la Covid-19 y eventualmente elevar su tasa de interés de referencia para ponerle un techo a la suba de precios, luego de que el jueves próximo se conozcan los índices de febrero.

En Europa, los altibajos marcaron la característica de una jornada donde los inversores monitorearon el desarrollo del conflicto en el este del continente donde las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia lograron pocos avances.

En el índice líder Euro Stoxx 50 que cedió 0,2%, se destacaron las subas de la española Inditex (Zara) (6,6%), y las alemanas Munich Re (5,3%) y Adidas (4,5%).

En Londres, el FTSE y en Frankfurt, el DAX cerraron en equilibrio, mientras que en París, el CAC 40 bajó 0,3%.

En el Mediterráneo, el IBEX 35 ganó 1,8% y en Milán, el MIB avanzó 0,8%.

Con información de Télam