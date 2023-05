Wall Street cierra con leves bajas y espera por datos de inflación y solución al límite de deuda

Las acciones en Nueva York cerraron hoy con leves bajas mientras los inversores se preparaban para los informes de la inflación de abril y observan con cautela las negociaciones que mantiene la Casa Blanca con la oposición por el límite de la deuda pública del gobierno federal.

El promedio industrial Dow Jones cayó 0,2%, mientras que el índice ampliado S&P 500 bajó 0,5%, al tiempo que el indicador tecnológico Nasdaq descendió 0,6%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

Los inversores esperan los resultados de una cumbre entre el presidente Joseph Biden junto con los líderes republicanos de ambas cámaras del Capitolio, respecto de aprobar una autorización de un mayor endeudamiento al gobierno federal.

Ambas partes advirtieron que la reunión es simplemente una oportunidad para tener una conversación, y que es poco probable que se produzca un progreso definitivo en el aumento del límite de la deuda.

Los republicanos quieren que un acuerdo sobre el aumento del techo de la deuda esté vinculado a recortes de gastos y Biden sostiene que elevar el techo de la deuda no es negociable.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a la cadena CNBC que "no elevar el techo de la deuda sería una catástrofe económica".

Mientras tanto, los analistas sostienen que los inversores no asumirán riesgos hasta que se sepa el resultado de las conversaciones sobre el techo de la deuda en la Casa Blanca y si la inflación se está mostrando a la baja.

En tanto, Wall Street espera los datos de la inflación de abril para empezar a trazar un horizonte sobre los pasos que tomará la Reserva Federal (FED) en su próxima reunión de mediados de junio.

El presidente de la FED de Nueva York, John Williams, advirtió hoy que los aumentos de las tasas de interés tardarán un tiempo en abrirse camino en la economía antes de que la inflación vuelva a un nivel aceptable.

Williams no pronosticó hacia dónde ve que se dirige la política monetaria pero dijo que no espera que "la inflación regrese al objetivo del 2% de la Fed hasta los próximos dos años. "Si la inflación no baja, la Fed siempre tiene la opción de subir las tasas", remarcó.

El funcionario agregó que "es probable que el desempleo aumente a un rango de 4% a 4,5%, desde su mínimo actual de 54 años de 3,4%".

"Debido al desfase entre las acciones políticas y sus efectos, las acciones del Comité Federal de Mercado Abierto llevarán tiempo, para restablecer el equilibrio de la economía y devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%", dijo Williams.

Las subas más importantes del Dow Jones fueron para Boeing +2,4%, Salesforce +1,7% y Home Depot +0,9%.

En el S&P 500 se destacaron DaVita +12,9%, Mckesson +5,5% y Albemarie +5%.

Lo mejor del Nasdaq se anotó en Atlassian +2,4%, Palo Alto Network +2,3% y Zscaler +2%.

En Europa, las bolsas cerraron con leves baja a la espera de los datos de inflación en los Estados Unidos.

Los mercados bursátiles cerraron a la baja arrastrados por los precios más bajos del petróleo, un retroceso en las acciones de lujo tras los débiles datos comerciales chinos y fuertes caídas en varias empresas inmobiliarias.

En el índice líder Euro Stoxx 50 que cedió 0,6% se destacaron las subas de la británica Flutter Entertainment +2,3%, la alemana Münich Re +1,7% y la neerlandesa Ahold Delhaize +1,6%.

En Londres, el FTSE bajó 0,2%, mientras que el DAX de Frankfurt cerró equilibrado, el CAC 40 de París cayó 0,6%, el IBEX 35 de Madrid descendió 0,3% y el MIB de Milán retrocedió 0,2%.

Con información de Télam