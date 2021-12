Las bolsas internacionales registran altibajos y el petróleo opera en alza

Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta, mientras que el petróleo operaba con subas en los mercados de referencia, en una jornada donde el foco está puesto en la inflación de los Estados Unidos.

El índice de Precios al Consumidor estadounidense marcó 6,8% interanual (una aceleración frente al 6,2% de octubre) y 0,8% mensual en noviembre, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo.

La gasolina (58,1%), la energía (33,3%), los alimentos (6,4%, y en el caso de los frescos un 12,8%) y los vehículos, tanto usados (31,4%) como 0 kilometro (11,1%), fueron las categorías que más impulsaron a la inflación.

Se trata del sexto mes consecutivo con una inflación anual superior al 5% en los Estados Unidos.

Los mercados no se muestran afectados por el dato, ya que está en línea con las expectativas de los últimos días y pese a que podría motivar a la Reserva Federal (FED) a anunciar, durante su reunión de política monetaria de la próxima semana, a acelerar la reducción de compras de bonos y "activos tóxicos", y dar pistas de una política más agresiva de aumento en las tasas de interés de referencia para el año próximo.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores mayormente negativos, según la agencia Bloomberg, con cierta prudencia en las operaciones, a la espera de los datos inflacionarios estadounidenses.

Anotaron bajas el índice japonés Nikkei con una caída de 1%, Corea del Sur (Kospi) 0,64%, Hong Kong (Hang Seng) 1,07%, Taiwán (Taiex) 0,64%, y el índice chino de Shanghai con 0,18%.

La única excepción fue la bolsa de Shenzhen que marcó una suba de 0,14%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban también con mayoría de bajas: retrocedían Londres (FTSE 100) 0,23%, París (CAC40) 0,19%, Milán (Ftsemib) 0,17% y Madrid (IBEX35) 0,35%, mientras que Francfort (DAX) subía 0,04%.

En el continente domina la incertidumbre por la variante Ómicron de coronavirus con diversos países implementando nuevas restricciones.

Entre otros papeles, caen los de las empresas tecnológicas como Uber o Deliveroo, luego de revelarse que la Comisión Europea está trabajando en un proyecto para asegurar que los trabajadores de estas apps obtengan un salario mínimo, licencia paga por enfermedad, vacaciones y otros derechos laborales.

En cuanto a los índices macroeconómicos del continente, la economía británica sólo creció 0,1% mensual en octubre, en parte debido a los problemas en las cadenas de suministro que afectan a la producción.

Esta desaceleración (que podría agravarse ya que el índice es previo a las restricciones implementadas por la variante Ómicron) podría motivar al Banco de Inglaterra a retrasar la suba en las tasas de interés.

Por su parte, las bolsas de Nueva York registraban ganancias y su principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,31% hasta 35.866,00 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq presentaban alzas del 0,46% y 0,67% respectivamente.

Los tres índices de referencia se encaminan a culminar la semana con ganancias de más del 3%

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con un verde del 1,09% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 107.452,30 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores positivos: la soja avanzaba US$ 2,85 para situarse en US$ 467,46 para los contratos con entrega en enero.

Para las entregas en marzo, el trigo y el maíz ascendían US$ 2,2 y US$ 0,2 hasta US$ 287,61 y US$ 233,16 respectivamente.

Por otro lado, el petróleo operaba con alzas y se encaminaba a cerrar la mejor semana desde fines de agosto con subas de más del 7%, gracias a la menor preocupación por el impacto que tendría la variante Ómicron en la demanda de gasolina y en el crecimiento de la economía global.

No obstante, el mercado permanece cauteloso, especialmente por las perspectivas de una menor demanda en Asia donde China, el principal consumidor de crudo del mundo, podría atravesar una ralentización en su economía.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,42% y se comercializaba a US$ 71,24 el barril en los contratos con entrega en enero..

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 74,64 y se valorizaba 0,30% para la entrega en febrero.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,85%, mientras el título a 10 años rendía 1,46% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,66%.

Con información de Télam