Se dispararon los dólares financieros y el Gobierno no pudo frenarlos

El dólar registró este lunes la mayor alza intradiaria y alcanzó el valor más alto del año en las versiones financieras y libre, en medio de una presión generalizada del mercado que ya da por descontada una devaluación antes de las elecciones como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El Banco Central tuvo que vender nuevamente reservas, esta vez U$S 56 millones, y en un mes que suele ser comprador neto por el aporte de la cosecha gruesa que más divisas liquida e ingresa al país. A solo ocho ruedas de cerrar el mes, viene con un saldo negativo en el mercado de U$S 256 millones. De acuerdo con lo informado por el Banco Central, las reservas finalizaron el lunes en 27.333 millones de dólares, el valor más bajo desde septiembre último.

En el mercado, por estas horas recuerdan los pocos marzos que el BCRA terminó con saldo negativo en el mercado de cambio y que se remontan a:

2009 : por el contagio de la crisis subprime que se originó en Estados Unidos.

: por el contagio de la crisis subprime que se originó en Estados Unidos. 2013 : luego la administración de Cristina Fernández perdió las elecciones intermedias apenas dos años después de ganar la reelección con 52%.

: luego la administración de Cristina Fernández perdió las elecciones intermedias apenas dos años después de ganar la reelección con 52%. 2018 : el preludio de la crisis que obligó a volver al FMI y se llevó puesto a la gestión de Mauricio Macri (también apenas meses después de ganar las elecciones de medio término).

: el preludio de la crisis que obligó a volver al FMI y se llevó puesto a la gestión de Mauricio Macri (también apenas meses después de ganar las elecciones de medio término). 2023: producto de la sequía y que terminó con la derrota del oficialismo en las presidenciales y el triunfo de Javier Milei.

Todavía le queda una semana y media al BCRA para dar vuelta el mes, pero en el mercado esperan que se sostenga la dos posiciones: la retracción de la liquidación de exportaciones y el anticipo del pago de importaciones, una maniobra típica de un contexto de expectativa próxima de devaluación.

Los últimos movimientos y cuestionamientos del mercado

En el primer día de la semana se operaron valores más normales para la época del año: U$S 500 millones en el mercado de cambios y otro tanto en el mercado de futuros, y habrá que esperar las próximas jornadas para ver si se sostiene el desarme de la bicicleta financiera o “carry trade” y siguen sangrando las reservas del BCRA.

El precio del dólar blue, en medio de información sobre millonarias ventas durante la semana pasada, se negoció en $ 1.255 para la venta y $ 1.235 para la compra. En tanto, el dólar MEP se consolidó por encima de los $1.252 y el CCL en $ 1.257, y en una de las mayores subas intradiarias que dejó correr el Gobierno alcanzaron el máximo del año. El Gobierno intentó, sobre el final, operar con bonos pero apenas hizo retroceder entre uno y dos pesos la cotización pese a liquidar lo que se estima fue entre U$S 50 millones y U$S 70 millones.

La cuenta de @choripanfugador en la red social “X” aseguró que el Gobierno liquidó “61 mil palos en venta para bajar 2 pesos el dólar vendiendo reservas” y advirtió que “si Milei quiere sobrevivir le tiene que echar la culpa a Capusoto, rajarlo, y volver a tirar los dados”. El Gobierno intentó, sobre el final, operar con bonos pero apenas hizo retroceder entre uno y dos pesos la cotización pese a liquidar se estima entre U$S 50 millones y U$S 70 millones.

En cambio, en Brasil el dólar bajó a R$ 5,66 por unidad, alejado de los máximos y siguiendo una tendencia global de las monedas de valorizarse frente al dólar en un contexto de incertidumbre de la moneda estadounidense por las erráticas políticas del presidente Donald Trump.

En el mercado del dólar futuro, los contratos volvieron a arrojar una tendencia alcista y los plazos que más subieron fueron los del segundo semestre, con ajustes de 0,8% en los precios pactados para octubre y noviembre; lo que deja un "crawling peg" implícito de entre 3% y 4% mensual, frente a una devaluación oficial de 1% y una tasa del Tesoro en pesos de 2,68% TEM. Esa diferencia de tasas está mostrando la expectativa de un salto cambiario que podría registrarse aún antes de las elecciones de medio mandato, programadas por el Gobierno para noviembre.

“Realmente sigo pensando lo mismo y sin entender la razón por la cual el BCRA no interviene en futuros. En lugar de vender los dólares, intervengan en futuros. Mientras haya cepo no es lo mismo vender pesos que dólares. Hay que alinear las curvas. A esta TNA en los futuros tenes un quilombo en el esquema de carry”, evaluó la cuenta de @NieveJuancito en la red social X.

Un avezado operador del mercado explicó a El Destape: “Esta curva de futuros es un problema para el esquema de carry trade en el que se sostiene el Gobierno. La tasa en pesos es de 32% o 33%. La curva de los futuros 30%. A los exportadores no les conviene tomar dólares. Les conviene tomar pesos y vender el futuro a una tasa del 30%. Es decir se endeudan a una tasa en dólares del 3% versus la alternativa de tomar dólares que ahora son más escasos y mucho más caros”. La conclusión a la que llegó fue: “Si no solucionan eso, tienen un quilombo. Se les desarma el carry y game over”.