Lammens encabeza mañana en Washington jornada de capacitación sobre turismo en la Argentina

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, el secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa y el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, realizarán mañana en Washington un nuevo Visit Argentina Connect, un espacio de capacitación y networking sobre la oferta de productos, destinos y servicios turísticos del país.

La jornada se desarrollará con el objetivo de generar acercamientos y rondas de negocios con los profesionales del turismo estadounidense, tras las auspiciosas ediciones llevadas adelante en Uruguay, Chile y diferentes ciudades de Brasil.

La presentación se enmarca dentro de la gira de los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, con el fin de potenciar lazos comerciales con Estados Unidos.

Entre los participantes que estarán mañana se encuentran directivos de empresas como Aerolíneas Argentinas, American Airlines, LATAM Usa, Avianca y United Airlines, Expedia -la OTA más utilizada por el público en Estados Unidos- y representantes de las cadenas hoteleras Marriot, Hilton y Sheraton, informaron fuentes de la cartera de Turismo.

"Creemos que la Argentina representa una muy buena oportunidad para los viajeros y viajeras de los Estados Unidos, ya que contamos con un amplio abanico de ofertas que se adaptan a las más variadas exigencias. Por eso, para que la recuperación turística de Argentina termine de consolidarse, entendemos que nuestra presencia en uno de los principales emisores de turistas internacionales nos dará un importante para plus para alcanzar y superar nuestras metas", apuntó el ministro Lammens.

Cabe mencionar que la presentación en Estados Unidos se realizará luego de un primer semestre muy positivo en términos turísticos, con el registro de llegada de un turista internacional cada once segundos.

En ese sentido, es importante señalar la gran reacción del mercado estadounidense, con más de 100 mil arribos.

Actualmente, ese mercado norteamericano ocupa el quinto puesto en el ranking general de ingresos a la Argentina, pero además está cuarto en el ranking de recuperación porcentual (47 por ciento) respecto del primer semestre de 2019, antes de la pandemia.

"Si tomamos los ingresos por vía aérea, los Estados Unidos están segundo y desde enero siempre se mantuvo con una recuperación superior al 60 por ciento y picos del 77 por ciento en junio, como consecuencia de la normalización casi total de las frecuencias aéreas de la prepandemia", consideró Ricardo Sosa en un comunicado.

En ese marco, recordó que "al margen de las activaciones digitales, participamos en ferias dirigidas al público final como la Travel and Adventure Show de California y New York. Además en noviembre de 2021 estuvimos en Florida y New York generando reuniones con operadores y hace dos meses volvimos a New York a participar de Rethink South América".

La cita de mañana en Washington comenzará a las 18 hora local (17 en la Argentina) mediante un acto de apertura a cargo de las autoridades nacionales seguido de un espacio de networking entre los asistentes.

Posteriormente, se brindará una capacitación sobre productos y servicios turísticos de Argentina finalizando con un espectáculo artístico acompañado de gastronomía y vinos argentinos.

Con información de Télam