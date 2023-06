Massa dialogó con embajadores de la Liga Árabe sobre inversiones y asociaciones estratégicas

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo hoy un encuentro con representantes diplomáticos de las embajadas de los países de la denominada Liga Árabe en la Argentina, en el que dialogaron sobre la posibilidad de promover el intercambio económico y comercial, así como acelerar inversiones en el área energética y de infraestructura.

El ministro propuso a los diplomáticos "acelerar la cooperación en sectores estratégicos tanto para Argentina como para los países árabes como ser energía tradicional y verde, minerales críticos como litio y cobre, así como también agroalimentos a partir del aumento de las superficies cultivadas y la biotecnología", informó el Palacio de Hacienda en un comunicado.

En el encuentro estuvieron los embajadores del Líbano, Marruecos, Qatar, Túnez, Argelia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Siria, Egipto, Libia y de la Liga de los Estados Árabes.

Por su parte, Massa asistió acompañado de su asesor principal en relaciones internacionales, el embajador Gustavo Martínez Pandiani.

Al iniciar la reunión, Massa analizó junto a los diplomáticos el flujo comercial de los últimos años.

Al respecto, cabe destacar que la balanza comercial con los países árabes suele ser tradicionalmente positiva para Argentina, con un saldo que aporta en promedio casi US$ 4.000 millones por año a las reservas del Banco Central.

De este modo, en 2022 las exportaciones destinadas al conjunto del mundo árabe alcanzaron los US$ 7.489 millones, en tanto que las importaciones sumaron US$ 3.513 millones. No obstante, más allá de la complementariedad económica derivada de la elevada demanda de bienes agroindustriales de este grupo de naciones, segmento donde Argentina es líder a nivel global, el Ministro destacó que "existen oportunidades concretas de expandir las ventas de bienes y servicios nacionales de otros sectores como energía tradicional y verde, franquicias, atención médica, farmacéutica y tecnologías de la información y la comunicación".

Los principales socios comerciales de Argentina en África son Argelia, Egipto y Marruecos; en Medio Oriente, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, todos ellos parte de la Liga Árabe.

Por otra parte, gran parte de los miembros de esta liga, en especial aquellos de Medio Oriente, cuentan con grandes fondos soberanos de inversión resultantes de las regalías de la comercialización de gas y petróleo.

Sobre este punto, Massa analizó junto a los embajadores diversas oportunidades de financiamiento para obras de infraestructura, las cuales tiene como objetivo no sólo aumentar la competitividad de la economía argentina sino también mejorar las condiciones de vida.

A la vez, exploraron la posibilidad de promover joint ventures con empresas locales para abastecer al mercado árabe.

Argentina mantiene una relación de amistad y confianza con los Estados árabes, la cual se manifiesta tanto en la complementariedad económica como en la sintonía política en cuestiones de interés común, destacó el comunicado oficial.

Se trata de un bloque de 22 países que representan un mercado de más de 460 millones de habitantes, un PBI agregado de US$ 3,4 billones e importaciones anuales por más de US$ 1,2 billones.

Con información de Télam