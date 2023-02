Raverta cruzó a la oposición y Anses no descarta decreto por la moratoria

La titular de la ANSeS expuso en Diputados sobre las consecuencias de no contar con la ley y cargó contra “los diputados y diputadas que no vinieron a trabajar".

La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, alertó en el Congreso sobre las consecuencias de no contar con la ley de moratoria que permite la jubilación de miles de personas y cargó contra “los diputados y diputadas que no vinieron a trabajar” en referencia a la última sesión frustrada. La funcionaria expuso en la Cámara baja sobre las consecuencias que tiene sobre 800 mil personas no contar con una herramienta que les permita jubilarse, aún sin contar con los aportes suficientes.

Consultada en Radio 10 por la posibilidad de que salga la moratoria por decreto, Raverta explicó en declaraciones radiales que "lo estamos evaluando. No es sencillo, pero lo estamos evaluando porque nuestra responsabilidad es pensar escenarios posibles para que suceda".

Raverta asistió este miércoles a la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde enfatizó que es “imprescindible” aprobar la ley de plan de pago de deuda previsional y reclamó a la oposición “que nos dejen discutir” en el recinto.

La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

A favor de esa iniciativa, el interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda habían bajado al recinto, pero igualmente al Frente de Todos no le alcanzó el número, según consigna el portal especializado Parlamentario.

En su alocución, la directora ejecutiva de la ANSeS señaló que iba a “caracterizar el momento que estamos atravesando”, el cual “requiere de una profunda reflexión”. “Nosotros vivimos en una Argentina donde, a partir de 2004, gobierno de Néstor Carlos Kirchner, se contaba con una norma para que aquellos hombres y mujeres que tuvieran la edad de jubilarse y le faltaran años de aportes”.

Al enumerar los beneficios de acceder a una jubilación, y en alusión al ingreso, la camporista defendió que “ en gobiernos nacionales y populares siempre es para arriba, nunca para abajo. En otros gobiernos sabemos que se ha recortado 13 por ciento”. Además, mencionó la ley que se aprobó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, para “poder darle continuidad a una política de inclusión previsional”.

“Un plan de pagos significa saldar algo que debes. Digo esto porque por ahí en los medios es fácil confundir a la gente y hay quienes creen que tratamos de regalar jubilaciones”, aclaró e indicó que “siempre los que se incluyeron al sistema a través de una moratoria fueron pagando mes a mes”.

Raverta expresó que “esa normativa que teníamos los argentinos, que ya creíamos que no había manera de retroceder, terminó el último día del año pasado” y “a partir del 1ro. de enero en las oficinas de ANSeS, todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad de jubilarse y a los que les tenemos que decir que antes del 31 de diciembre era bien fácil y ahora es bien difícil”.

“Les tenemos explicar que es difícil porque no contamos con una norma, y que esa norma es una ley que tiene media sanción del Senado” pero en diciembre “lamentablemente los diputados y las diputadas de la oposición no vinieron a trabajar, no bajaron a la sesión y no dieron quórum”, cargó contra Juntos por el Cambio.

La funcionaria resaltó que “el plan de pago de deuda previsional se trata de que hombres y mujeres puedan acceder a lo que ya es tradición”. “El 95 por ciento de los hombres y mujeres de la Argentina que tienen edad de jubilarse, están jubilados. Queremos seguir manteniendo ese nivel de cobertura. El alcance de esas jubilaciones y pensiones es enorme, único en la región”, continuó.

“No pedimos que alguien vote en contra de sus ideas, pedimos que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto y así de esa manera, el oficialismo, como funciona en democracia, intente juntar los votos necesarios para tener una ley que entendemos como Gobierno que es imprescindible para que 800 mil personas puedan acceder a una jubilación durante este año”, detalló la funcionaria.

“El argumento de derogación presupuestaria ya está saldada. El Presupuesto ya se discutió; ya tenemos un presupuesto asignado para poder dar cumplimiento a las normas que el organismo necesita”, aseveró y señaló que “no es algo que le viene bien a nuestro Gobierno, a nuestra fuerza política, a la ANSeS. Le viene bien a los argentinos y argentinas, porque en Argentina hay una sola mujer de cada diez que tiene 30 años de aportes. Por eso es absolutamente urgente que podamos debatir en el recinto esta ley. No hay argumento de ‘no quiero porque hay otras leyes’”.

Finalmente, recordó que cuando fue diputada, durante el gobierno de Cambiemos , se aprobó la modificación de la fórmula de movilidad, a través de la cual “se perdieron 19,6 puntos”. “Yo vine al recinto, discutí y voté en contra”, mencionó, pero igualmente “el oficialismo construyó mayoría y cambió la ley”. A partir de la nueva fórmula, que se debatió en 2020, “ya de esos 19,6 se recuperó 6,7 de la capacidad de compra de las jubilaciones argentinas”. “Ustedes me dirán ‘en dos años se llevaron 20 puntos de las jubilaciones argentinas y en un poco más de tres años solo recuperamos 6,7’. Sí, porque destruir es un instante y reconstruir es mucho tiempo y esfuerzo”, subrayó.