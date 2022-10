Neuquén presentó su primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad

El Gobierno neuquino presentó hoy los lineamientos del primer presupuesto de su historia con perspectiva de género y diversidad, que incluye 821 programas y $63.000 millones destinados a eliminar las desigualdades y brechas de género.

En su exposición, el gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, María Eugenia Ferraresso, destacaron que la decisión política es "impulsar la transversalidad de la perspectiva de género y diversidad a todas las áreas provinciales".

El presupuesto con perspectiva de género -creado por el decreto provincial 855/22- busca mejorar la identificación y cuantificación de partidas, etiquetando a cada programa con su aporte específico al objetivo buscado, aseguraron.

Gutiérrez explicó que "la etiqueta hace referencia a cuánto se invierte en cada acción, a avanzar en independencia y autonomía, achicando la brecha de género; el etiquetado define qué partidas van a la reducción de la brecha laboral, la de acceso a la salud, la de tiempos de cuidado, de ingresos, de erradicación de violencia".

"Vamos identificando en cada una de las políticas públicas a qué va destinada, en cada ámbito: escuelas, hospitales, rutas, obras de infraestructura”, precisó.

Asimismo, señaló que "cuando se habla de 63.000 millones de pesos debemos recordar que hay configuraciones presupuestadas que no fueron etiquetadas, y no es que fue una decisión de invertir menos, sino que no fueron identificadas".

"Este es un proceso de aprendizaje colectivo que estamos llevando adelante, y hay algunas que aún no pudimos etiquetar”, añadió, e invitó a que los diputados puedan realizar ese análisis en la Legislatura.

A su turno, Ferraresso indicó que “transversalidad es la palabra clave y el objetivo es que atraviese todos los ámbitos"

"Esto nos planteó un proceso técnicamente intenso que abordamos escalonado, entendiendo que era una necesidad inmediata la de poder detectar los mecanismos de reproducción de las desigualdades y ver cómo concebir entonces las políticas públicas en cada paso”, agregó.

Por último, manifestó que "es una decisión que marca un nuevo camino en la provincia de Neuquén, y es un piso para la provincia, no es un techo; es un primer paso que nos va permitir medir la políticas públicas y ser más transparentes”.

El Presupuesto será enviado a la Legislatura de Neuquén en los próximos días.

Con información de Télam