Lavagna: "La inflación es uno de los temas más preocupantes que hay que resolver como país"

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, afirmó hoy que la inflación “es uno de los ejes centrales que hay que seguir” y “resolver como país”, y admitió que la suba de 4,7% de febrero anunciada ayer "es preocupante" y "nos duele a todos".

De esta manera, el titular del Indec se refirió a la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registró el mes pasado.

Al respecto, Lavagna indicó que la inflación es “uno de los ejes centrales que hay que seguir, es uno de los temas más álgidos y preocupantes que hay que resolver como país”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, aseguró que “hay una volatilidad de precios muy grande, con un impacto muy fuerte en frescos y especialmente en frutas y verduras”.

“El número de inflación difundido ayer es preocupante, que nos duele a todos, y no nos es grato tener que reflejar esa situación, pero lo que no se mide no se puede corregir y trabajar”, concluyó el titular del Indec.

Lavagna lo expresó esta mañana en la Casa de Gobierno, durante la presentación formal del Censo Nacional que se realizará el 18 de mayo próximo.

Con información de Télam