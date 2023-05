Las provincias destacaron importancia de relación público-privada para dar mayor impulso al agro

Ministros y secretarios de Agricultura de diversas provincias coincidieron hoy en la necesidad de impulsar al sector productivo a través de la relación público-privada para dar mayor impulso al agro, junto con la implementación de políticas que permitan "construir a largo plazo", al participar en el Congreso Maizar 2023, que se llevó a cabo en el predio de Parque Norte.

"Este congreso nos invita a pensar en las líneas de mediano y largo plazo. Desde la provincia planteamos una idea de trabajo muy fuerte en materia de impulsar la innovación y que sea uno de los actores en la actividad agropecuaria, articulando con instituciones y el sector privado", indicó el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.

El titular de la cartera agropecuaria explicó que durante la actual gestión se expandió a 16 la cantidad de granjas experimentales en el territorio provincial, en las cuales, en conjunto con universidades públicas e instituciones nacionales, se llevan adelante líneas de investigación para la mejora genética vegetal y "avanzar en los diferentes estudios que posibiliten tener semillas y productos para los diferentes territorios".

"En dos años y medio registramos 14 nuevas variedades entre trigo, avena y tomate y también estamos trabajando en maíz", dijo Rodríguez.

Por su parte, el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, detalló que en la provincia mediterránea se llevan a cabo ejes vinculados a la producción agropecuaria vinculados a la sustentabilidad y en obras de infraestructura con la creación de un fondo de desarrollo agropecuario manejado en conjunto con el sector productivo.

Al mismo tiempo, consideró que no hay una política nacional que "favorezca al maíz y otros cultivos y que puedan tener el crecimiento que tienen en otros países de la región. Si no organizamos la economía de una manera distinta, no va a haber resultados diferentes".

En ese sentido, criticó las retenciones y señaló que "si no hay un tipo de cambio único, estamos saqueando el bolsillo del productor".

"Si no hay una buena política pública, si no hay una macro previsible y permanente que no genera certeza y confianza, es muy difícil construir a largo plazo", finalizó.

Por último, la secretaria de Agroalimentos del Ministerio de Producción de Santa Fe, María Eugenia Carrizo, comentó que por la sequía la provincia perdió el 85% del maíz implantado y que "gracias a que muchos productores tomaron la decisión de sembrar un maíz de tercera, la actividad lechera tenga su reserva".

Por otro lado, marcó que "trabajamos con el sector privado en una nueva ley de Emergencia para la provincia. Nuestra ley tiene 28 años y quedó desfasada. No da las herramientas concretas de acompañamiento. Allí, planteamos políticas que le den un estímulo al productor para que siga produciendo".

Con información de Télam