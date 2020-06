Transporte recibirá a gremios para analizar situación de trabajadores de LATAM

El ministro de Transporte, Mario Meoni, recibirá esta semana a los gremios aeronáuticos para analizar el tendal de 1715 trabajadores que deja sin empleo Latam si cesa sus operaciones en el país. Según confirmaron desde el ámbito gremial a El Destape, la convocatorio está hecha pero solo se espera que la empresa presente en Trabajo el pedido de acogimiento de Procedimiento Preventivo de Crisis para ponerle fecha y hora. Meoni ya se había reunido el jueves pasado con los representantes de los cinco sindicatos aeronáuticos tras conocerse la decisión de la compañía de origen chileno de irse de la Argentina.

"Es una situación incierta. No sabemos si esconde un concurso preventivo de crisis o un procedimiento preventivo de crisis, que es otra cosa", alertó esta semana el secretario general APLA, Pablo Biró, uno de los cinco gremios que solicitaron la reunión con el Gobierno (desde APA , Edgardo Llano; APTA, Ricardo Cirielli; ATCPEA, Natalia Fenchuk y UPSA, Rubén Fernández.

Según explicó el senador Mariano Recalde (Frente de Todos) y ex presidente de Aerolíneas Argentina, "este problema es un problema de los últimos 4 años. "Durante su último mandato, presidenta, LATAM ganó 14 millones de dólares. Empezó el gobierno de Macri y perdieron 29 millones en 2016, 41 millones en 2017, 132 millones en 2018 y 133 millones en 2019. En total perdieron 335 millones de dólares. Esta pandemia es solo el golpe de gracia”, detalló.

El esquema de cielos abiertos que impuso el macrismo le permitió a la empresa ganar participación en el mercado en desmedro de la línea de bandera pero a costa de pérdidas operativas constantes. En los mismos cuatro años en que no dejó de perder, llegó a liderar el mercado argentina de vuelos internacionales, con el 25 por ciento de la torta, y un nivel altísimo de ocupación. Eso no impidió que las empresa, en una economía de caída de los ingresos respecto de la inflación y constantes devaluaciones, incurriera sistemáticamente en rojos operativos.

Ahora la empresa utiliza su deteriorada situación para presionar por una mayor flexibilización laboral. "Me llama la atención que digan que el Estado no autorizó un acuerdo salarial. Lo que pasó es que no tuvieron el consenso de los trabajadores, porque quisieron recortarles un 50 por ciento sus salarios”, remarcó Recalde.

El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, aseguró que el ministro de Transporte "propuso mantener abierto el canal de diálogo constante para seguir las instancias que se sucedan entre las partes en los próximos días". "Latam se aprovecha de forma inescrupulosa de la actual situación y en el peor contexto posible", criticó el dirigente.