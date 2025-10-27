Cuánto cobra un jubilado en noviembre 2025: las fechas de pago de ANSES

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo aumento para jubilados y pensionados, junto con el calendario completo de pagos correspondiente al mes de noviembre.

El incremento será del 2,1%, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, lo que eleva el haber mínimo jubilatorio a $333.150,65. Esta actualización se aplica de forma automática a todas las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad vigente.

ANSES: aumento y bono extra para jubilados y pensionados

Además del aumento, los beneficiarios continuarán recibiendo el bono de refuerzo de $70.000, destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación.

Con este refuerzo, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán un total de $403.150,65 durante noviembre.

El bono también se aplicará de forma variable a quienes tengan ingresos de hasta un haber y medio: si el monto del beneficio supera los $333.150 pero no llega a $403.150, el refuerzo completará la diferencia hasta alcanzar ese tope.

Salarios de los jubilados en noviembre

Por ejemplo:

Un jubilado que cobre $353.150 recibirá un bono de $50.000 .

En cambio, quienes perciban más de $403.150 no accederán al refuerzo.

También se verán alcanzados por el aumento y el bono:

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , que recibirán el 80% del haber mínimo , es decir, $266.520,52 , más el bono extraordinario.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez, con un haber de $233.205,45, también complementado por el refuerzo.

En ambos casos, el ingreso total superará los $300.000 mensuales.

Aumento ANSES para jubilados

Fechas de cobro de jubilados y pensionados en noviembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES volverá a organizarse según la terminación del DNI y el monto del haber.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 21 de noviembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de pago a través de:

El sitio oficial: www.anses.gob.ar

La aplicación Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La línea telefónica 130, disponible de lunes a viernes.

De esta manera, ANSES busca garantizar previsibilidad y acceso rápido a la información para los jubilados y pensionados de todo el país.