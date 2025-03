Sin respuestas a los reclamos salariales, el Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne de la República Argentina (FESITCARA) decretó un paro total desde las 0 hs del viernes 21 de marzo en frigoríficos de todo el país. La medida de fuerza será por 24 horas y la primera de una serie de acciones resueltas por la conducción nacional de la Federación. El paro contará con la adhesión de todas las filiales del país, en el reinicio de un plan de lucha por mejoras salariales.

"Los trabajadores de la carne exigimos una urgente recomposición salarial, nuestros trabajadores no son casta", señala en el comunicado. La Federación de Trabajadores de la Alimentación (FTIA) acordó con las cámaras empresariales un incremento del 5,7% para el trimestre febrero-abril, más una suma extraordinaria de $30.000, pero, en la práctica, regirá por cuatro meses.

El acuerdo consiste en un 5,7% en tres tramos: en febrero, un 2% no remunerativo, acumulativo sobre los salarios de diciembre 2024; un 1,9% no remunerativo, acumulativo sobre los salarios de febrero 2025 y en abril, un 1,8% no remunerativo, acumulativo sobre los salarios de marzo 2025. Se arrepintió un ex jefe regional de la AFIP y complicó al juez federal Marcelo Bailaque: la reunión secreta para armar una causa.

Romper el techo oficial

Si bien los porcentajes son más elevados que el 1% mensual que quiere Economía, e incluso 0,5% desde marzo, el “truco” para que sea homologado por Trabajo es la paritaria anterior venció en diciembre y la actual arranca en febrero, por lo que en enero no se otorga ningún incremento porcentual.

En la práctica, esos puntos que superan la pauta oficial quedan compensados en el total de 4 meses. Y en el bolsillo de los trabajadores incide la suma extraordinaria de $30.000, que, según se pactó, las empresas deberán abonar, junto con el retroactivo de febrero, antes del 26 de marzo. El último acuerdo salarial de la FTIA se firmó en septiembre pasado y consistió en incrementos acumulativos del 4% en septiembre, 3,4% en octubre, 3,1% en noviembre y 2,9% en diciembre.

Según indicaron desde Fesitcara, la propuesta empresaria es aplicar aumentos del 1,5% para febrero y otro 1,5% en marzo, pero desde la Federación decidieron rechazarlo porque consideran que necesitan una recomposición salarial que supere los índices inflacionarios para empezar a recuperar el salario perdido. El último acuerdo salarial fue firmado en octubre y constó de un incremento del 4% para ese mes, un 3% más en noviembre, un 3% más en diciembre y un 2,5% más en enero, acumulando una variación del 22% sobre los salarios de septiembre y con variaciones mensuales que superaron los índices inflacionarios intermensuales.

En ese contexto, desde la Federación advirtieron que, de persistir la falta de acuerdo en las próximas semanas podrían avanzar con medidas de fuerza. “Somos pacientes y apostamos al diálogo, pero el tiempo se agota. Con estas actitudes, el empresariado nos está empujando al estado de alerta y movilización”, afirmaron en un comunicado. A nivel local, cabe mencionar, el conflicto tiene incidencia directa por la incidencia sobre los trabajadores nucleados en el Sindicato de la Carne de Mar del Plata, que nuclea a obreros de las 15 empresas más importantes de la industria cárnica local.