Inflación: los tres grandes debates que hay que dar

En esa línea, es posible afirmar que la dinámica oligopólica ha tenido una responsabilidad no menor en la evolución de los precios, no sólo por la remarcación sino también porque durante dicho mes se generó un escenario de estabilidad macroeconómica (baja de la brecha cambiaria y acuerdo con el FMI con reducción fiscal, monetaria y acumulación de reservas) pero los precios subieron igual. Vale preguntarse en qué medida logran su cometido los incentivos al mercado frente a un sector concentrado con capacidad para fijar arbitrariamente precios o si, quizás, son necesarios otros elementos de política económica ante las resistencias constantes que muestran algunos sectores.

De los datos publicados recientemente por el INDEC en cuanto a la distribución de los ingresos nacionales, se desprende que la totalidad de los trabajadores (registrados y no-registrados) no sólo no lograron aumentos por encima de la inflación, sino que no obtuvieron ninguna retribución por los aumentos de productividad. La participación de la remuneración al trabajo asalariado sobre el total del Valor Agregado Bruto se redujo el año pasado y se mantiene en los menores niveles históricos. Está claro que el gobierno actual apunta a que las paritarias le ganen a la inflación, pero lo que no está tan claro es cuánto tiempo se necesita para que el mundo del trabajo recupere lo perdido con la gestión macrista y con la crisis por la pandemia.