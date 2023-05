El Gobierno bajará la tasa de Ahora 12 para frenar la caída del consumo

En el último año, en términos reales, el consumo a través de este plan de financiación en cuotas por debajo de la inflación. Ante el inminente anuncio, la recepción de la medida en el sector comercial es positiva.

En el paquete de medidas que el Ministerio de Economía se prepara para anunciar este lunes para contrarrestar la baja de la inflación, una de las claves está en el impulso a un mayor consumo con la baja de tasa para el programa Ahora 12. Así, lo que busca el Gobierno es revertir la merma en el uso del programa, que bajó casi 3 puntos en términos reales en el último año.

Se espera que el equipo económico de Sergio Massa anuncie que la tasa de interés que el consumidor debe pagar cuando compra un producto en 12 cuotas mediante el plan Ahora 12 bajará 9 puntos. Según pudo confirmar El Destape, la baja de la tasa de interés se aplicará únicamente en el plan de 12 cuotas, por lo que no habrá ninguna disminución proporcional en los otros planes de pago. Ahora 12 también permite financiación en 3 cuotas (al 12%), 6 cuotas (al 25%), 18 cuotas (al 24%) y 24 cuotas (al 140%).

El programa, que mantiene la financiación de bienes de consumo por debajo de la inflación, solo funciona para la compra de productos de fabricación nacional y en comercios de todo el país los siete días de la semana, tanto para venta presencial como online con cualquier tarjeta de crédito a la que el comercio se encuentre adherido. Actualmente, Ahora 12 mueve un total de 5,8 millones de operaciones mensuales por un costo total de más de 250.000 millones de pesos.

De esta forma, Massa busca realizar un balance, en su paquete contra la inflación que anunciará este lunes, entre las medidas de enfriamiento de la economía y las de fomento del consumo.

Es decir, por un lado, se subirá la tasa monetaria y se ajustarán las importaciones. Pero, en paralelo, se buscará sostener el nivel de la actividad con alivios fiscales a las pymes y una baja en el precio de los alimentos a través del Mercado Central. En esta última categoría también entra la baja en la tasa de Ahora 12, con la que "se beneficiarán comerciantes y empresas", señaló el Ministerio de Economía.

Inclusive, la baja de la tasa de las 12 cuotas se hace necesaria porque Ahora 12 tiene establecido un interés del 85% de la tasa monetaria que fija el BCRA, la cual, según los trascendidos, pasará del 91% actual al 97%. Según pudo saber este portal de fuentes oficiales, todavía reviste la duda de si, bajo este nuevo esquema, la tasa del plan de 12 cuotas bajaría efectivamente 9 puntos o si mantendría su nivel mientras las financiaciones en 3, 6, 18 y 24 cuotas suben.

De cualquier modo, con esta medida sobre el Ahora 12, el Gobierno pretende modificar la tendencia del programa a la baja de las compras en el último año. Según sus cifras oficiales, en el primer trimestre del 2023, las ventas realizadas a través del programa Ahora 12 en todo el país fueron por 575.580,4 millones de pesos. Es decir, una variación nominal del 96 por ciento interanual, lo que implica una caída real interanual del 2,8.

El presidente de la CAME, Alfredo González, festejó la baja en el interés para el plan de 12 cuotas. "Es buenísimo. Todo lo que lleve a que se mantenga el consumo interno es muy bueno. Sería inviable financiar mercadería con una suba de tasa al 97% (del BCRA)", señaló en diálogo con El Destape, más allá de anticipar que esto deberá sopesarse con el impacto que tengan otras medidas del paquete.

Aunque todavía no se sabe cómo se financiará la baja de la tasa para las 12 cuotas, González afirmó que "es preferible que lo haga el Estado y no los bancos", y dio por sentado que la financiación "no va a ser de los propios comerciantes" porque hoy no tienen resto económico para ello.