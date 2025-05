Caputo anticipa inflación más baja en abril y dijo que los dólares "se usarán sin dar explicaciones"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este lunes que la inflación de abril habría arrojado una desaceleración respecto del 3,7% de marzo. Asimismo, el Gobierno trabaja en una serie de desregulaciones para facilitar el uso de dólares para gastos domésticos sin que se deba dar explicaciones sobre el origen de los fondos. La medida se da a escasos meses del cierre del blanqueo de capitales.

"El mes de abril viene mejor que marzo. Las estimaciones están en torno al 3%", señaló el funcionario, quien aseguró que "vamos a converger a la inflación internacional". En ese contexto, en una entrevista al canal de streaming La Casa, sostuvo que estarán dadas las condiciones para "sacar los dólares del colchón y comenzar a gastarlos".

"De todos modos, no me enfocaría en el mediano plazo. Es difícil predecir cómo va a moverse el mercado. Hay que explicar y que los comerciantes se den cuenta de que estamos en otra Argentina", aseguró Caputo. "Si ajustan por precio, pierden mercado", sentenció.

El ministro aseguró que la baja de la inflación generará menos impuestos, lo que redundará en ahorro. Y para nosotros eso implica mayor formalización. Bajando impuestos se logra mayor formalización. No le prestó más gobierno porque le puedo prestar a las personas a tasas más altas.

"Lo que vamos a hacer más es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos", afirmó el jefe del Palacio de Hacienda. El ministro remarcó que es necesario que la economía se remonetice y "lo más lógico es que se realice en dólares".

Los dólares del colchón

"No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos", explicó Caputo. El ministro indicó que las medidas tendrán que ver con decisiones que tomarán el Banco central, el Ministerio de Economía y ARCA. "Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata", indicó Caputo en un canal de streaming.

"La idea es no dar explicaciones sobre lo que se gaste. Más allá de que no estaba bancarizado. Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien", sostuvo, aunque evitó dar mayores precisiones respecto de los problemas legales que pueda haber con quienes blanqueros sus dólares el año pasado.

Consultado sobre la posibilidad de que la baja de las retenciones al agro quede quede firme, Caputo insistió en que "si las condiciones macro dan, siempre hay posibilidades de bajar retenciones".

Explicó que la baja temporal otorgada fue porque se temía una sequía, que finalmente no ocurrió y hubo una baja de precios que luego se recuperó. Pero, al mismo tiempo, les pasó un aviso: "Dentro de pocos años el campo y la energía nos van a dos campos". Desde esa posición señaló que en consecuencia, el problema de Argentina "no son los dólares" sino "la recaudación y en consecuencia "no hay margen para errar" en la secuencia de la baja impositiva".

IVA compartido

El ministro sostuvo que se trabaja en una competencia entre provincias con el impuesto el IVA. "Se está trabajando en una reforma tributaria, laboral y más adelante previsional", confirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Según explico, la idea es que sea un esfuerzo "a nivel de provincias". "No tenemos jurisdicción en provincias en materia impositiva, pero podemos hacerlos competir. Los que cobren menos IVA van a ver que las grandes empresas se mudan de un lado a otro", señaló.

"Esto lo logramos con competencia. La provincia va a pensar que le conviene bajarlo porque sino empresas se mudan de mi provincia. Nosotros cobraríamos más o menos 9% que es lo que le corresponde a Nación y el resto lo harían las provincias", adelantó Caputo.